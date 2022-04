Kje in kako predčasno glasovati?

19.4.2022 | 11:45

Predčasno glasovanje poteka tudi na UE Novo mesto. Seznam ostalih lokacij najdete v spodnji povezavi.

Predhodna najava za predčasno glasovanje ni potreba, a brez osebnega dokumenta ne bo šlo.

Tisti, ki se volitev v nedeljo, 24. aprila, ne bodo mogli udeležiti, lahko 19., 20. in 21. aprila, od danes do vključno četrtka torej, med 7. in 19. uro "predčasno glasujejo na voliščih za predčasno glasovanje na območju njihovega volilnega okraja", je sporočila Državna volilna komisija (DVK).

Seznam volišč za predčasno glasovanje.

Za predčasno glasovanje je določenih 96 volišč.

Za predčasno glasovanje sicer ni potreba predhodna najava. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko identificira, denimo osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.

Volišča omnia

Vloga za posebno obliko glasovanja na volišču omnia.

V nedeljo bo odprtih 88 volišč omnia. Tu je seznam vseh.

Vsi tisti, ki bodo na dan volitev izven okraja stalnega prebivališča, lahko glasujejo na tako imenovanem volišču omnia. To so posebna volišča, ki bodo organizirana na sedež okrajnih volilnih komisij oziroma upravnih enot. V tem primeru morajo najpozneje v sredo, 20. aprila, do 24. ure oddati vlogo za posebno obliko glasovanja. To lahko za glasovanje na volišču omnia oddajo tudi izseljenci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, a bodo na dan glasovanja v Sloveniji. Volivec tudi za glasovanje na volišču omnia potrebuje osebni dokument, s katerim se lahko identificira.

Uporaba zaščitnih mask na voliščih priporočljiva

Od 14. aprila nošenje zaščitnih mask v večini zaprtih javnih ni več obvezno, pač pa zgolj priporočeno. Maske medtem ostajajo obvezne v zdravstvu, domovih starejših občanov in socialnovarstvenih zavodih.

Državna volilna komisija je na ponedeljkovi dopisni seji spremenila navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim odborom za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Uporaba zaščitnih mask na voliščih tako ne bo obvezna, pač pa priporočljiva, razen tam, kjer so volišča organizirana v zdravstvenem domu ali domu za starejše.

Ostali preventivni ukrepi, kot so medsebojna razdalja, razkužila za roke, razkuževanje pisal, skrb za higieno rok in kašlja in zračenje prostorov, pa ostanejo v veljavi, so sporočili iz DVK.

Tudi v Moskvi

Poleg tega je DVK na ponedeljkovi seji imenovala volilni odbor na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi. Sprva je bilo namreč predvideno, da volišča v Moskvi ne bo, a je DVK minuli teden sklenila, da bo vendarle odprto.

STA; M. K.