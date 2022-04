Motokros: Dolenjski motokrosisti v Savskem Marofu ponovili vajo

19.4.2022 | 13:00

Savski Marof - Včeraj se je v hrvaškem Savskem Marofu odvila druga dirka odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Po sobotni uvodni dirki domačega državnega prvenstva na Prilipah pri Brežicah je bil končni izkupiček dolenjskih in posavskih dirkačev skoraj identičen. V najmočnejšem razredu je zopet prepričljivo slavil Jan Pancar, prav tako je v razredu do 125 kubičnih centimetrov v obeh vožnjah in s tem skupno zmago na dirki priboril Žan Oven (oba AMD Šentvid pri Stični). Zmago je med mlajšimi veterani pričakovano osvojil še Borut Koščak, ki dirka s hrvaško licenco. Na zmagovalni oder pa so stopili še Luka Kutnar z osvojitvijo tretjega mesta v najmočnejši kategoriji »Open«, v MX2 razredu si je Jaka Peklaj kljub temu, da dirka s šibkejšim 125 kubičnim motorjem, med konkurenco z 250 kubičnimi štiritaktnimi motorji priboril tretjo stopničko na zmagovalnem odru. V razredu do 65 kubičnih centimetrov pa je drugo mesto enako kot na Prilipah zasedel Alex Novak (AMD Brežice). Med starejšimi veterani v kategoriji nad 50 let je oče Jana Pancarja, Igor Pancar osvojil drugo mesto.

Prva od dveh skupnih dirk državnega prvenstva Slovenije in Hrvaške je že drugi dan po prestavljeni uvodni sobotni dirki v Brežicah na veliki ponedeljek potekala v Bližnjem Savskem Marofu na Hrvaškem. Jan Pancar je tudi tokrat s šibkejšim 250 kubičnim motorjem, s katerim nastopa na svetovnem prvenstvu v razredu MX2, pokoril vso konkurenco v najmočnejšem odprtem razredu. Razlika med njim in ostalimi dirkači odprtega razreda je več kot očitna, saj jih je v dveh dneh dobesedno deklasiral. S tema dvema uvodnima dirkama si je verjetno zelo dvignil samozavest pred pomembnim nastopom v prihajajočem vikendu, kjer ga čaka nastop na VN Latvije. Luki Kutnerju je s tretjim mestom uspel še nekoliko boljši nastop in se je drugemu Petru Irtu precej približal. Od Kutnerja v prihodnje lahko pričakujemo, da se bo ob dobrem in predanem delu še bolj približal nivoju Irta in ga s tem začel tudi ogrožati. Vsekakor je tega sposoben, saj je svojo hitrost kazal že pred tema dvema koronskima letoma in ve kaj in koliko je zamudil in tudi kako to nadoknaditi.

V razredu MX2 je Luka MIlec (AMD Orehova vas) tudi tokrat premočno premagal konkurenco. Še najbolj mu je sledil hrvaški tekmovalec Luka Kunič, ki je bil drugi, presenečenje pa je pripravil Jaka Peklaj, ki v močnejšem razredu dirke državnega prvenstva uporablja kot dober trening pred prihajajočimi dirkami evropskega prvenstva. Tokrat je Peklaj v prvi vožnji zasedel četrto, v drugi pa tretje mesto in tako izrinil z zmagovalnega odra klubskega tovariša Gala Hauptmana.

V 125 kubičnem razredu je ob odsotnosti Peklaja Žan Oven tudi tokrat opravil s konkurenco. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Tilen Demšič (AMD Orehova vas), ki se mu je v prvi vožnji nasmihala zmaga, a je pred koncem vožnje storil napako in s tem omogočil Ovnu zmago v tej prvi vožnji. V drugo je Oven precej bolj suvereno prišel do zmage in s tem ponovno vknjižil čisto zmago na dirki. Tretje mesto v obeh vožnjah in s tem skok na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je uspel Luki Krajncu (AMD Irt brothers).

V razredu do 85 kubičnih centimetrov se je bila bitka med Lukasom Osekom (motokros ski Gajser team) in Notranjcem Miho Vrhom. Osek je prvo vožnjo dobil le nekaj stotink pred Vrhom, v drugo pa, ko je Osek spet vodil pred Vrhom, v zadnjih krogih ni uspel odbiti napadov Vrha in za slednjim prišel v cilj le bori dve sekundi. Tretje mesto in s tem zadnjo stopničko zmagovalnega odra si je tokrat priboril Gal Geršak (AMD Vurberk), a je za razliko izpred dveh dni v Brežicah bil očitno nekoliko manj motiviran in ni uspel slediti tempu Vrha in Oseka. Prav tako kot v Brežicah je tokrat četrto mesto zasedel najmlajši med prvo četverico Val Slavec, a bo skozi sezono najverjetneje prav on tisti, ki lahko prvi trojici greni življenje. Žal Posavci in Dolenjci z Ovnovim prehodom v višjo kategorijo nimajo dirkača, ki bi se letos lahko vmešal v boj za najvišja mesta v državnem prvenstvu.

V razredu do 65 kubičnih centimetrov je ponovno dirko prepričljivo dobil Primorec Tai Vidovič (AMTK Koper) pred Brežičanom Alexom Novakom (AMD Brežice), tretjega mesta pa se je tokrat veselil Tim Repnik (AMD Vurberk). Od posavskih in dolenjskih mladih dirkačev sta skupno sedmo in osmo mesto osvojila Rok Gracer in Nejc Kralj. Po dirki v Brežicah, ko je Novak imel težave v obeh vožnjah s prvo zavoro in je posledično Vidovič povsem zasluženo slavil, je to precej očitno pustilo pri desetletnem Brežičanu posledice pri samozavesti, kar je bilo tokrat najbolj vidno v prvi vožnji. V drugo so ga v njegovi ožji ekipi za silo sestavili, a je bilo tudi v drugo še vedno videti preveč nerazumnih napak, saj je po štartu povedel, a že po nekaj krogih z nerazumljivo zunanjo linijo dobesedno prepustil prvo mesto Vidoviču, ki se mu je v nadaljevanju počasi oddaljeval. Vsekakor se bodo v Novakovi ekipi morali hitro odzvati in nekako pomagati mladeniču, da si nazaj dvigne potrebno samozavest, saj se bližajo dirke Evropskega prvenstva, kjer bo potrebno pokazati precej več. Resnici na ljubo je treba povedati, da je v zadnjih dveh sezonah bila to Novakova daleč najslabše prikazana vožnja in večina stroke, ki spremlja tovrstne dirke, ve, da je sposoben veliko več od prikazanega tokrat. Prav nasprotno od Novaka pa je Vidoviču samozavest zrasla. Sicer sta oba mladeniča najresnejša kandidata za preboj med najboljše dirkače Evropskega prvenstva v razredu do 65 v naši coni in tudi realno najresnejša kandidata za nastop v finalu, ki bo letos konec julija v Loketu na Češkem.

V najmanjšem 50 kubičnem razredu si je mladi hrvaški dirkač David Dorčić po napaki v drugi vožnji zapravil priložnost za še eno suvereno zmago. Zmago na dirki je tako slavil Matic Maček (AMD Vurberk), ki je v prvo bil drugi, a daleč za Dorčićem, v drugo pa izkoristil napako slednjega in stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Tretje mesto je tokrat osvojil še en hrvaški tekmovalec Rok Cebovič.

Sedaj sledijo v vseh kategorijah dirke svetovnega in evropskega prvenstva, kjer med Slovenci dolenjski in posavski dirkači igrajo precej vidno vlogo. Kot vedno bomo poročali tudi o tem, kako se bodo po dveh uvodnih dirkah znašli v precej močnejši mednarodni konkureci.

Mitja Pungarčič

foto: Goran Krošelj

