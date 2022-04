Motokros: Slovenci zopet uspešni na Hrvaškem

19.4.2022 | 13:00

Savski Marof - V Savskem Marofu je potekala druga dirka hrvaškega odprtega državnega prvenstva v motokrosu, ki je štela tudi za prvenstvo Alpe Adria. Tudi tokrat smo Slovenci, ne glede, za katero zvezo kdo nastopa, imeli v skoraj vseh kategorijah kar precej svojih predstavnikov. Predvsem veseli dejstvo, da je večina naših predstavnikov končala na vrhu razpredelnice ali vsaj na zmagovalnem odru.

Najboljšo nagrado so si priredili organizatorji sami, saj so ob šestdeseti obletnici domačega društva kljub peklenski vročini uspeli zagotoviti pogoje, ki so bili še znosni za dirkanje. Legendarno stezo na »Pepačevem bregu«, kot jo poznajo domačini in redni gostje od vsepovsod, je kljub veliki vročini obiskalo kar lepo število gledalcev. Organizatorji so se trudili zalivati stezo in vodstvo dirke je tudi skrajšalo čase dirkanja po posameznih vožnjah. Predvsem je bila to pametna odločitev v korist dirkačev, ki v motokrosu kot enem najnapornejših športov nasploh izgubljajo precej velike količine vode iz telesa. Ob temu lahko dodamo, da imajo v moto zvezi v sosednji Hrvaški to srečo in privilegij, da imajo v svojih vrstah tudi Slovencem dobro znanega doktorja Srečka Margetiča, ki je precej pogost gost tudi na slovenskih prireditvah predvsem na motokrosu in speedwayu. Doktor Margetič je pri FIM tudi tisti zdravnik, ki nadzoruje lokalno zdravstveno osebje na vseh dirkah serije Speedway Grand Prix. Torej je bil njegov predlog o skrajšanju časa dirk bil takoj sprejet pri vodstvu dirke.

Od slovenskih voznikov se je z zmagami začelo že v najnižji kategoriji do 50 cc, kjer sta dvojno zmago slavila Leo Gajser iz Maribora, drugo mesto je pripadlo Nejcu Kralju iz Šentvida pri Stični, na tretjo stopničko pa je stopil mladi Stefan Lenče iz Pakraca.

V kategoriji do 65 cc je pričakovano zmago slavil Alex Novak, ki je tokrat konkurenco ugnal zelo prepričljivo. Kot so dejali v njegovem taboru, je manjša poškodba dlani iz Portugalske pozabljena in to se pozna tudi na vožnji in časih. Za Novakom pa sta zanimiv boj prikazala hrvaški tekmovalec Tim Troha in še eden od mladih upov iz Posavja Rok Gracer. Tokrat je bil sicer boljši v obeh vožnjah Troha, a se letošnji napredek pri Gracerju kar dobro pozna, ob tem pa je potrebno dodati še to, da Gracer svojo formo prav tako kot Novak pili pri trenerju Miljenku Pernarju.

V kategoriji do 85 cc je ob odsotnosti nekaj uveljavljenih imen zmago pričakovano domov odpeljal Žan Oven, da je bilo veselje v slovenskem taboru še večje, pa je poskrbel Gal Geršak z drugim mestom.

Med veterani sta pričakovano zmagi domov odnesla dolenjska »mladeniča« Borut Koščak in Alojz Fortuna, prvi v kategoriji mlajših veteranov nad 40 let, neuničljivi Fortuna pa v kategoriji na d 50. Obe zmagi v veteranskih kategorijah sta bili dvojni za slovenski tabor, saj sta drugi stopnički na zmagovalnem odru prav tako zasedla Slovenca, in sicer za Fortuno je to bil Belokranjec Gorazd Vidic, Koščaku pa je družbo na zmagovalnem odru delal Simon Lavrin.

V najmočnejših kategorijah MX2 in Odprtem razredu pa Slovenci niso bili tako uspešni, kot v nižjih. V MX2 si je zmago pripeljal Marko Tumbri pred Nikolo Hraničem, v kategoriji »Open« pa je zmago domov odpeljal Matija Kelav, pred Luko Crnkovičem. Ti dve kategoriji sta šteli tudi za prvenstvo AA Alpe Adria.

Slovenski tekmovalci, ki nastopajo tako na slovenskem kot tudi na hrvaškem prvenstvu, pa bodo tokrat imeli precej malo časa, da se pripravijo na naslednjo dirko, saj ta sledi že v torek v zagorski prestolnici v Zaboku, ko imajo na hrvaškem državni praznik in s tem tudi dela prost dan. Prav zanimivo bo videti, ali bo tudi v Zaboku takšno veliko število slovenskih dirkačev kot v Savskem Marofu.

Mitja Pungarčič

foto: Goran Krošelj

Galerija