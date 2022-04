Velikonočna črna kronika; precej alkohola in nasilja, tepli so se tudi v Mirni Peči ob blagoslovu motoristov

19.4.2022 | 13:45

Sonce je včeraj grelo pločevino in očitno (pre)grelo tudi glave ... (obe fotografiji iz Mirne Peči: M. Ž.)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. 4. in 19. 4. intervenirali v 233. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 840 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 32 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dvoljenj. Posredovali so zaradi 55. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, iskanja pogrešanih oseb, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

Lažje poškodovani povzročiteljici nesreč

Policisti PP Krško so bili 15. 4. nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Armeškim in Brestanico. Opravili so ogled in ugotovili, da je 20-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ji zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

O prometni nesreči pri Soteski so bili policisti obveščeni 16. 4. nekaj pred 20. uro. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Povzročiteljica nesreče na avtocesti z dobrim promilom alkohola

V noči na 16. 4. se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč. 44-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 31-letnega voznika. Povzročiteljica, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, se je lažje poškodovala. Reševalci so v bolnišnico odpeljali tudi lažje poškodovanega otroka iz vozila 31-letnega voznika. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

''Nezanesljiva'' vožnja

Policisti PP Krško so bili 16. 4. okoli 19. ure obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na območju Velike vasi pri Krškem. 33-letnega kršitelja so izsledili in med postopkom ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pri Lokvah ceste v drevo

17. 4. okoli 12.30 se je zgodila prometna nesreča na Lokvah na območju PP Črnomelj. Tam je 76-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Huje poškodovan motorist

18. 4. nekaj po 9. uri je 55-letni motorist na območju Semiča v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in si huje poškodoval roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policist mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča v Brežicah

Policisti PP Brežice so bili 18. 4. nekaj po 21. uri obveščeni o prometni nesreči na Bizeljski cesti, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v prometno signalizacijo in fontano v krožišču ter odpeljal s kraja. Na podlagi zbranih obvestil so policisti domnevnega voznika izsledili in nadaljujejo preiskavo.

Z barvo nad novo steno

Na delovišču v Češči vasi je med 14. 4. in 15. 4. nekdo z barvo poškodoval novo zgrajeno steno na objektu in povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Vlomi in tatvine

15. 4. v večernih urah je v Srednjem Grčevju neznanec vlomil v ribogojnico in ukradel okoli 50 kg potočnih postrvi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Med 15. 4. in 17. 4. je nekdo s strehe objekta na Otočcu potrgal bakrene žlebove in povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Cankarjevi ulici v Novem mestu je 17. 4. nekdo vlomil v parkiran avtomobil in iz torbice vzel denar. Storilec je poskušal vlomiti še v tri vozila, vendar ni uspel priti v notranjost. Po oceni oškodovancev je z vlomi in tatvino povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Med 16. 4. in 18. 4. so v okolici Metlike neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor podjetja in odnesli okoli 400 kilogramov armaturnega železa in 50 vreč cementa. Škode je za okoli 800 evrov.

Na Ulici Mirana Jarca v Novem mestu je v noči na 18. 4. nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z denarjem in dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2000 evrov.

Na Sromljah je 18. 4. okoli 21.30 neznanec vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel motorno žago.

Pridržali nasilneža, ki sta nadlegovala svojce

Črnomaljski policisti so 16. 4. okoli 21.30 posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju Črnomlja. Ugotovili so, da je kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, kričal na svojo mamo, jo žalil in razbijal po pohištvu. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Sevniški policisti so 17. 4. posredovali zaradi nasilja v družini na območju Sevnice. Tam je pijan 29-letni nasilnež izvajal fizično nasilje nad babico in razbil pohištvo v stanovanju. Zaščitili so žrtev, zoper nasilneža uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pretep v Mirni Peči

18. 4. okoli 14.30 so policisti PP Novo mesto posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Mirni Peči, kjer so se sprli in pretepali 45-letni, 41-letni in 21-letni kršitelj. 45-letni nasilnež se tudi po prihodu policistov ni umiril in ni upošteval njihovih ukazov, med postopkom je s palico udaril policista po roki. Policisti so vzpostavili javni red in mir in nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Migranti

Policisti so na območju Rigonc, Brežic, Loč, Koritnega, Jesenic, Kostanjevice na Krki in Slovenske vasi (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Afganistana, deset državljanov Gvineje, šest državljanov Zambije, tri državljane Konga, po dva državljana Iraka, Irana, Senegala, Malija in Gambije državljana Nigerije, Kameruna in državljana Somalije in na območju Nove Lipe (PP Črnomelj) pet državljanov Kameruna, dva državljana Gvineje in dva državljana Konga. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.