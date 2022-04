Rokometaši Dobove dobili tekmeca v polfinalu pokala

Slovenj Gradec - Čez slab mesec dni se bo četverica moških klubov v Slovenj Gradcu pomerila za pokalni naslov v rokometu. Včerajšnji žreb na Koroškem je odločil, da bosta prvi polfinalni par sestavljali ekipi Dobove in Urbanscapa Loke, drugega pa Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško.

Ples kroglic je v polfinalni par znova postavil velenjsko in celjsko zasedbo, ki sta se za vstop v finale udarili tudi na zadnjem zaključnem turnirju leta 2019 v Novem mestu. Tedaj so bili uspešnejši rokometaši iz Šaleške doline, ki so kasneje osvojili tudi pokalni naslov.

Tudi tokrat bo v ospredju derbi. Kot je dejal velenjski trener Zoran Jovičić, njegovi varovanci za zdaj o pokalu še ne razmišljajo.

"Nahajamo se v zahtevnem ritmu tekem. Podajamo se iz tekme v tekmo, do finalnega turnirja je še daleč. S Celjani se bomo srečali tudi tik pred polfinalom in sicer v ligi NLB. Čakata nas torej dve medsebojni tekmi v tednu dni. Z žrebom nismo bili obremenjeni. Če želiš priti na vrh, moraš premagati vse."

Trener Celjanov Alem Toskić pa je dodal, da je žreb odločil, da ne bo želenega finala med Celjani in Velenjčani, saj bo ena od favoriziranih ekip sanje o naslovu končala že v polfinalu.

"O finalnem turnirju pokala Slovenije trenutno še ne razmišljamo. Za pripravo je na voljo skoraj mesec dni. V tem času nas čakajo še tri tekme lige NLB. Gorenje Velenje je dobra ekipa. To je v tej sezoni že dokazala, igra dober rokomet. Morda smo mi v tem trenutku v prednosti, ker nimamo toliko tekem kot Velenjčani, a takšen je šport, na takšne stvari moraš biti pripravljen. Na polfinale se bomo pripravljali po najboljših močeh," je po žrebu razmišljal Toskić.

Drugi par sestavljata edini posavski prvoligaš iz Dobove. Nasproti mu bo stalo škofjeloško moštvo, ki se je v polfinale zavihtelo po dolgih 17 letih.

"Urbanscape Loka je dobra ekipa. Čaka nas težka tekma, na kateri favorita ne bo. Mi bomo naredili vse, da se čim bolje pripravimo in odigramo. Videli bomo, kako se bo vse skušaj razpletlo," je o tekmecu dejal Damjan Radanovič, trener Dobove.

Medtem pa je loški trener Gregor Cvijić poudaril, da je pokalno tekmovanje specifično, favorita ni, vse ekipe ga začnejo z istega položaja.

"Čakata te dve tekmi v dveh dneh in če želiš biti najboljši moraš biti obakrat boljši. To velja za vse ekipe. Vsak ima svojo računico. Do finalnega turnirja je še daleč. Treba se bo dobro pripraviti, že pred tem pa dobro odigrati ostale preizkuse. Na koncu ekipo vedno krojijo poškodbe in bolezni, polfinalna para sta zanimiva, naj zmaga boljši," je dejal Cvijić.

Moško pokalno tekmovanje bo nove prvake dobilo prvič po letu 2019, saj je v zadnjih dveh sezonah zaradi koronske pandemije pokal odpadel.

V dosedanjih 28 sezonah so največ naslovov, 21, osvojili Celjani. S tremi naslovi jim sledi nekdanji koprski Cimos, dva ima v svojih vitrinah Gorenje, po enkrat sta bila uspešna še nekdanja Gold Club in Mobitel Prule 67.

Polfinale v športni dvorani Slovenj Gradec bo na sporedu v soboto, 14. maja. Uri začetkov tekem bosta znani naknadno, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS). Tekmi za končni razpored bosta sledili v nedeljo. Tekma za tretje mesto se bo začela ob 15. uri, veliki finale z neposrednim prenosom na TV Slovenija 2 pa ob 17.30.

