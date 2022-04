Podpora razvoju brežiške bolnišnice

20.4.2022 | 10:20

Nova endoskopska oprema (foto: Občina Brežice)

Brežice - Kot je dejala predsednica sveta zavoda Patricia Čular, posavske občine podpirajo vlaganja v Splošno bolnišnico Brežice. S sklepom, sprejetim na 86. seji Sveta Regije Posavje, so podprle izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo objekta F (akutna bolnišnična obravnava) in rekonstrukcija objekta A za potrebe negovalne bolnišnice za Posavje. Občina Brežice je v letu 2021 že namenila dobrih 40.000 evrov za sofinanciranje nakupa opreme in izdelavo projektne dokumentacije.

Naprava za magnetno resonanco in investicija v gradnjo novega objekta F

Ministrstvo za zdravje bo z napravo za magnetno resonanco (MR) 1,5 T opremilo bolnišnico, ki je do sedaj kot regijska bolnišnica ni imela. Bolnišnica Brežice je vključena v izvedbo postopka skupnega javnega naročanja naprav MR. Skupni postopek javnega naročila za nakup naprave za magnetno resonanco bo izpeljalo ministrstvo, ki bo zagotovilo tudi sredstva za nakup in montažo magneta, gradbeno - obrtniška dela za umestitev magneta v prostor novega RTG oddelka bo financirala bolnišnica. V načrt razvojnih projektov ministrstva bo uvrščena tudi gradnja novega objekta F, ki ga bolnišnica potrebuje za namestitev bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi. Kot je izpostavila direktorica Anica Hribar, obstoječe 4 do 8 posteljne sobe niso primerne za potrebe izolacij, kar je pokazala epidemija Covid-19.

Nova oprema za endoskopijo in program za dializo za akutne bolnike

Med pridobitvami bolnišnice je tudi oddelek za Centralno intenzivno terapijo (CIT), prostori, kjer bo nameščena naprava za magnetno resonance, in prostori z novo endoskopsko opremo za gastroskopijo in kolonoskopijo. Ministrstvo je Brežicam odobrilo tudi program za dializo za akutne bolnike, ki se zdravijo v bolnišnici. Pred tem je bilo zanje potrebno poiskati dializo drugje, kar je predstavljajo dodaten stres za bolnika in daljšo obravnavo, sedaj pa je kakovost zdravljenja in bivanja bolnikov višja, so povedali v bolnišnici, kjer so prvo dializo že uspešno izvedli.

M. K.