Na črpalki se je kadilo izpod tovornjaka

20.4.2022 | 07:00

Včeraj ob 9.50 se je na Ljubljanski cesti v Novem mestu, na bencinskem servisu, zaradi pregretih zavor kadilo pod tovornim vozilom. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali kamion, do požara ni prišlo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Kamence vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Gorelo v Spodnjem Starem Gradu

Ob 21.00 so v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, PGD Dolenja vas in PGD Krško, kjer je gorel odpadni material. Gasilci so požar na površini 50 krat 30 metrov pogasili. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Dolenja vas in PGD Krško.

Trk v Ivančni Gorici

Ob 11.52 sta na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična so odklopili akumulatorja, posuli absorpcijsko sredstvo po izteklih tekočinah. Poškodovano osebo so prevzeli reševalci NMP in jo prepeljali v bolnišnico.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Ceste bratov Milavcev v Brežicah (od hišne številke 5 do hišne številke 39), da bo danes motena dobava pitne vode med 7. in 15. uro zaradi vzdrževalnih del in prevezav na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER, izvod Podreber.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA, izvod 7.RIBJA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠMAVER, na izvodu POD ŠMAVROM DOLINA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu ADLEŠIČI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas predvidoma med 8:00 in 10:00 uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) pa na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Zgornja vrsta med 12:00 in 14:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pečje, Žigrski vrh, Lončarjev Dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora med 10. in 11. uro in na območju TP Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Proti Jelovcu med 8. in 14. uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Cerina grad med 8. in 14. uro, na območju TP Mihalovec med 8.30 in 11. uro in na območju TP VGP Čatež med 11.30 in 14. uro.

M. K.