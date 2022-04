V drugem polčasu do zmage nad Ilirijo

20.4.2022 | 07:45

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Nutrispoint Ilirijo s 103:91 (21:27, 55:54, 81:74).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Majkič (Hrastnik), Španič (Postojna), Novak (Hruševje).

* Krka: Stergar 13, Stipčević 13 (4:4), Stavrov 9, Stipaničev 2, Škedelj 9, L. Lapornik 9 (2:5), M. Lapornik 20 (4:6), Macura 16 (2:3), Thomas 12 (1:1).

* Nutrispoint Ilirija: Kruzynski 2, Cerkvenik 9, Pelko 7 (2:2), Kraljević 5 (1:1), Milašinović 12 (1:2), Pajić 11, Jurkovič 18 (1:2), Bačvič 6, Ciani 12 (2:4), Kureš 3, Vončina 6.

* Prosti meti: Krka 13:19, Nutrispoint Ilirija 7:11.

* Met za tri točke: Krka 12:23 (M. Lapornik 4, Stipčević 3, Škedelj, Stergar, Thomas, Lapornik, Stavrov), Nutrispoint Ilirija 10:27 (Milašinović 3, Jurkovič 3, Cerkvenik, Pajić, Pelko).

* Osebne napake: Krka 20, Nutrispoint Ilirija 22.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so še četrtič v sezoni premagali Nutrispoint Ilirijo. Pred domačimi gledalci v dvorani Leona Štuklja so sinoči zmagali s 103:91.

Novomeščani so s peto zmago v ligi Nova KBM za prvaka skočili na vrh razpredelnice, Ljubljančani pa so po štirih zaporednih zmagah, od tega treh v gosteh, doživeli četrti poraz v drugem delu DP.

Varovanci trenerja Daliborja Damjanovića so do zmage prišli s kakovostno ekipno predstavo ter dodatkom izkušenj v zaključku tekme. Do prve občutne prednosti so namreč prišli šele v zaključku tretje četrtine, razliko sedmih točk pa so nato suvereno zadržali do konca.

Pri Krki je pet igralcev doseglo dvomestno število točk, Jurij Macura tudi dvojnega dvojčka (16 točk, 11 skokov, indeks 28), trije pa so se ustavili pri devetih točkah. Ob tem so domači zadeli več kot polovico metov za tri točke (12:23) in prepričljivo dobili bitko pod obročema (33:23). Prvi strelec tekme je bil Miha Lapornik z 20 točkami, od tega 18 v prvem delu.

Pri Nutrispointu Iliriji je Robert Jurkovič dosegel 18 točk, po dvanajst točk pa sta prispevala Saša Ciani in Dejan Milašinović.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Ilirija je pokazala, da zna igrati zelo dobro košarko in da igrajo do samega konca. Nekaj mladih fantov je v tej sezoni izjemno napredovalo. Igrajo odlično, kolektivno. Imeli so štiri zaporedne zmage, od naše medsebojne tekme v Ljubljani niso poznali poraza. Mi smo naredili dober posel, predvsem glede izida. Tekma je bila bolj kot ne napadalno usmerjena, saj smo mi dali 103 točke, oni pa več kot 90. Ne morem biti torej zadovoljen z obrambo in upam, da bomo to do naslednje tekme popravili, saj bomo brez dobre obrambe težko naredili nekaj resnega v letošnji sezoni.«

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM za prvaka pet zmag in tri poraze, v prihodnjem krogu pa bodo v sredo, 27. 4., gostili moštvo Heliosa. Še prej pa jih v petek, 22,. 4., ob 17.00 čaka zadnja tekma AdmiralBet ABA lige, ko bodo gostili beograjsko Mego.

STA; M. K.

