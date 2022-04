UE podaljšujejo uradne ure, okenca odprta tudi drugo soboto v maju

20.4.2022 | 08:40

Simbolna slika (foto: gov.si)

Da bi državljankam in državljanom zagotovili hitrejšo obravnavo in odpravili zaostanke, bodo upravne enote po Sloveniji vrata odprle še dva dodatna dneva, in sicer v četrtek, 21. aprila, in v soboto, 14. maja. Oba dodatna dneva sta namenjena izključno za urejanje osebnih dokumentov, so sporočili iz ministrstva za javno upravo.

Potem ko so nekatere upravne enote zaradi množične menjave osebnih dokumentov v zadnjih tednih že podaljšale uradne ure in dodale uradne ure tudi ob četrtkih, so se zdaj na večini upravnih enot odločili še za dva dodatna dneva, enega v aprilu in enega v maju.

Kot sporočajo z ministrstva, bodo dodatne uradne ure namenjene strankam, ki niso oz. ne bodo naročene, a le za pridobitev osebnih dokumentov, kot so osebna izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje. Za te dokumente namreč krajevna pristojnost ne velja, kar pomeni, da jih lahko stranke uredijo na katerikoli od 58 upravnih enot po Sloveniji in ne zgolj v kraju bivanja, sporočajo.

Slednje pa ne bo veljalo za Upravno enoto Ljubljana, ki ima ob četrtkih sicer uradne ure že po uredbi o upravnem poslovanju. Zato bodo na ljubljanski upravni enoti tudi v četrtek, 21. aprila, sprejemali le vnaprej naročene stranke.

Vse nenaročene stranke ob tem pozivajo, da se odpravijo na eno od bližnjih upravnih enot zunaj Ljubljane oz. jih prosijo za strpnost ter upoštevanje vrstnega reda naročenih strank, če se bodo odločili dokumente vendarle urejati v Ljubljani. Ljubljanska upravna enota tudi ne bo odprla vrat in okenc za stranke 14. maja.

Kot še sporočajo z ministrstva, bodo podatki o uradnih urah objavljeni na spletnih straneh posameznih upravnih enot, zato ministrstvo državljanke in državljane naproša, da pred obiskom preverijo aktualni delovni čas.

STA; M. K.