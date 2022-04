Sekanje pirhov - Vlado je prišel, videl in zmagal

20.4.2022 | 14:30

Najboljši Vlado Veršec

Metal je tudi Primož Kozmus.

Zmagovalec Vlado Veršec

Rok Jagodič je takoj čestital zmagovalcu.

Ad hoc ansambel

Sevnica - Po dveletnem koronskem »postu« je bilo na veliko nedeljo dopoldne na Glavnem trgu v Sevnici spet živahno, posebej pred lokalom Špica, nasproti stoletne občinske stavbe. Na verjetno najstarejšem organiziranem sekanju velikonočnih pirhov na Slovenskem, prireditev je le nekaj let mlajša od znamenite sevniške salamijade, ki je letos obeležila okroglo, 60. obletnico, se je z desetimi kovanci za 20 centov v rokah v dveh serijah po pet metov tokrat pomerilo 52 že zelo preizkušenih mačkov.

Med njimi je bil tudi Boris Perko, nekdanji direktor več podjetij v Ljubljani, ki je bil ob že pokojnem sevniškem šolskem »ministru« Jožetu Maurerju med ustanovitelji in začetniki ohranjanja tega lepega običaja v Sevnici. Iz Loke pri Zidanem Mostu je prišel v praznični opravi sekat pirhe skoraj 85-letni Janez Močivnik, ki je le redkokdaj zamudil priložnost, da ne bi prišel iz Nemčije, kjer je delal pretežno za ameriško multinacionalko. Tudi na letošnjem sekanju pirhov so sodelovali številni znani obrazi iz posavskega podjetništva in športa. Preizkusil se je tudi sevniški župnik Jože Brečko.

Po končanem tekmovanju je finančno poročilo nekdaj prvega finančnika krške nuklearke Rudija Mlinariča: »Blagajna štima, dnarja ni!« sprožilo salvo smeha.

Pa še rezultati, če že morajo biti.

Drugouvrščeni Robi Jagodič s Prešne Loke je zadel trikrat, celo prvič, tretjič in četrtič, zato je postal favorit. Toda v drugi seriji mu je roka zadrhtela in ni več zadel. Tretjeuvrščeni, Sevničan Sergej Racman, se je tudi lahko pohvalil s tremi zadetki, a z nekoliko slabšim nizom.

Zmagal pa je še ne 60-letni Vlado Veršec z Bizeljskega, športni navdušenec, tudi balkanski in desetkratni državni prvak v hitri hoji. Prišel, videl, zmagal, drži kot pribito za njegovo zmago, saj je prišel na vabilo sestre Veronike Krstič in njenega partnerja Mirana Kozmusa prvič, in to na precej drugačno tekmovanje, kot so atletska.

Še nekaj več podrobnosti boste našli v jutrišnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu!

Besedilo in fotografije: Pavel Perc