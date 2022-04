Sin napadel mamo in jo spravil v bolnišnico; ogenj s pnevmatik na daljnovod

20.4.2022 | 11:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 218 klicev. Obravnavali so enajst prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nezakonitega lova, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Pijan po Šentjernejski

Policisti PPP Novo mesto so v minuli noči med kontrolo prometa na Šentjernejski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da gre za 39-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, danes pa ga bodo zaradi kršitev privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Nasilje v družini

Trebanjski policisti so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, katero naj bi poškodoval sin. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 53-letni nasilnež po glavi udaril svojo mamo in jo poškodoval, fizično in psihično nasilje nad žrtvijo pa po prvih ugotovitvah izvaja že dalj časa. Izrekli so mu prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Ogenj s pnevmatik na daljnovod

Policisti PP Krško so bili nekaj pred 21. uro obveščeni o posredovanju gasilcev na območju Spodnjega Starega Grada, kjer naj bi nekdo zakuril pnevmatike, ogenj pa se je razširil. Požar so gasilci omejili in pogasili. Policisti so ugotovili, da je 40-letni moški v bližini stanovanjske hiše zakuril odpadne avtomobilske pnevmatike, ogenj pa je ogrožal tudi daljnovod. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Vloma

V naselju Gomila na območju Mirne je med 18. 4. in 19. 4. nekdo skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V naselju Jama pri Dvoru je v večernih urah nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pri viaduktu našli klop in mizo

Oškodovanec je policiste PP Novo mesto obvestil, da je med 16. 4. in 19. 4. v Bršljinu v Novem mestu nekdo s terase gostinskega lokala ukradel klop in mizo. Policisti so pregledali širše območje in pri bližnjem viaduktu našli in zasegli ukradene predmete ter jih vrnili oškodovancu.

Migranti

Policisti so v Krškem prijeli državljana Afganistana, v Slovenski vasi štiri državljane Indije in štiri državljane Pakistana in na območju Sinjega vrha državljana Afganistana in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

