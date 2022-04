Padla prva klapa celovečernega filma Vzornik režiserja Nejca Gazvode

20.4.2022 | 13:35

Fotografije prvega snemalnega dne: Aleksander Petric

Novo mesto - V Novem mestu se je v torek začelo snemanje novega slovenskega celovečernega igranega filma Vzornik scenarista in režiserja Nejca Gazvode. Film bo predvidoma posnet v 25 snemalnih dneh, so danes sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Film Vzornik je absurdna pripoved o absurdnih časih.

Film Vzornik postavlja vprašanje o tem, ali se še lahko vrnemo nazaj, če pa to ni več mogoče, kako živeti v resničnosti popolnoma novih pravil.

Režiser Gazvoda je svojem tretjem celovečernem igranem filmu povedal, da je Vzornik film o zelo določenem obdobju, sredini leta 2021, dogaja se v osnovni šoli in vse težave, s katerimi se ukvarja, imajo konkretna poimenovanja - medvrstniško nasilje, osamljenost, dostojanstvo.

Hkrati je film režiserjev izlet v osnovnošolska leta in mladost. "Vzornik je najbrž moj najbolj osebni projekt, postavljen v najbolj neosebno dobo novejše zgodovine. Iz napetosti med tema dvema poloma izvira to, kar me v filmu zanima in kar ga bo, upam, naredilo izvirnega," je še povedal Gazvoda.

Maja in Jan, mama in sin, se po Majini ločitvi iz Ljubljane preselita v majhen kraj nekam na jug Slovenije, blizu državne meje. Jan je v zadnjem razredu osnovne šole, še nekaj mesecev ima do zaključka, Maja je psihologinja na tej isti šoli. Film se začne ob ponovnem odprtju šol po koncu epidemije in zdi se, da se otroci niso vrnili v čas, kot je bil pred tem. Jana začnejo brez razloga nadlegovati vrstniki, Maja si nakoplje sovražnico v obliki mlade psihologinje. Jan spozna skrivnostnega moškega, v katerem zaradi stiske išče podporo, a cena, ki jo za to plača, je velika.

V glavnih vlogah nastopajo Mojca Funkl, France Mandić in Jure Henigman. Pri filmu sodelujejo še direktor fotografije Jan Šuster, oblikovalca zvoka Valeria Cocuzza in Marco Brancati, scenografka Iris Čeh, oblikovalka maske Anita Ferčak in kostumografka Katarina Šavs.

Film, katerega producenta sta Aleš Pavlin in Andrej Štritof iz produkcijske hiše Perfo, nastaja v mednarodni koprodukciji, predvidoma bo končan spomladi 2023. Koproducenti filma so še češki Evolution Films in italijanski La Sarraz Pictures. Sofinancerji filma so Slovenski filmski center, Češki filmski sklad in MIC - Italijansko ministrstvo za kulturo. Pri projektu sodeluje tudi Filmski studio Viba film.

Nejc Gazvoda

Nejc Gazvoda je pisatelj, filmski in gledališki režiser ter scenarist, rojen leta 1985 v Novem mestu. Diplomiral je iz filmske in televizijske režije na AGRFT v Ljubljani; za diplomsko televizijsko dramo Merica sreče je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Njegovo dramsko besedilo Gugalnica je na oder postavil režiser Janez Lapajne. Za scenarij za kratek film z naslovom Čisto lahko je prejel Grossmanovo nagrado. Leta 2011 je doživel premiero njegov celovečerni prvenec Izlet, ki je, poleg mnogih posebnih priznanj za film in igralce na mednarodnih festivalih osvojil tudi pet nagrad vesna na Festivalu slovenskega filma in veliko nagrado žirije na filmskem festivalu Nashville.

Leta 2013 je posnel svoj drugi celovečerni film Dvojina, ki je bil na 16. Festivalu slovenskega filma nagrajen z vesno za glavno žensko vlogo. Kot soscenarist je Gazvoda sodeloval pri filmu Osebna prtljaga (2009) Janeza Lapajneta in pri filmu Razredni sovražnik (2013) Roka Bička.

STA; M. K.