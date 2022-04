Pogodbene pošte, priložnost za podjetništvo

21.4.2022 | 09:00

Pogodbena pošta 8259 Bizeljsko (foto: arhiv naročnika)

V Sloveniji uspešno posluje že 160 pogodbenih pošt Pošte Slovenije. Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim strankam. Pogodbena pošta Pošte Slovenije je namreč enakovredna ostalim oblikam poštnih poslovalnic, saj zagotavlja pestro ponudbo storitev na enak način kot ostale pošte

V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt že presega 90 odstotkov, v Sloveniji pa je zaenkrat 30-odstoten. Tudi v Sloveniji se je že kar nekaj podjetnikov odločilo za prevzem pogodbene pošte.

Možnost razvoja lokalnega gospodarstva

Ta organizacijska oblika predstavlja tudi podporo lokalnemu gospodarstvu, saj podjetjem omogoča opravljanje poštne dejavnosti kot dodatno storitev. V zadnji raziskavi iz leta 2021 je kar 42 odstotkov pogodbenikov odgovorilo, da se je s širitvijo njihove ponudbe s poštnimi storitvami povečalo tudi število strank v osnovni dejavnosti. Poleg tega dodatnega zaslužka ter konkurenčne prednosti pred tekmeci pa samo izvajanje poštne dejavnosti mesečno zagotavlja tudi stalno plačilo za upravljanje pogodbene pošte.

Kot poudarja ga. Silva Šekoranja iz pogodbene pošte 8259 Bizeljsko, ki v samem centru kraja uspešno posluje od oktobra 2017, je zelo pomembno, da svojo osnovno dejavnost oz. ponudbo, ki jo imaš poleg poštnih storitev, prilagodiš potrebam strank in ponudiš tisto, česar v kraju primanjkuje.

Silva: »Smo družinsko podjetje. Naša osnovna dejavnost je poslovno svetovanje, smo pa tudi prodajno mesto ponudnika A1, peto leto zapored pa delujemo tudi kot pogodbena pošta. S sinom sva uspešno zaključila vsa izobraževanja, ki jih za pogodbenike izvaja Pošta Slovenije, tako lahko strankam zagotavljamo enako kakovostne storitve kot na ostalih poštah.«

Več ponudbe na enem mestu

Pogodbena pošta 8259 Bizeljsko (foto: arhiv naročnika)

Enako kot na ostalih poštah lahko na pogodbeni pošti oddate in prevzamete poštno pošiljko, plačate položnico, dvignete gotovino, kupite znamko, kuverto, paketno embalažo itd. Na nekaterih pa prodajajo tudi srečke in sprejemajo stavne listke za loto.

Pogodbene pošte praviloma delujejo v središču naselja, v pritličju stavbe, imajo urejen dostop za invalide ter parkirne prostore za stranke pogodbene pošte. Pogodbena pošta je za delo s strankami odprta vseh pet delovnih dni v tednu (od ponedeljka do petka), lahko pa je odprta tudi v soboto. Minimalni tedenski delovni čas je 22 ur.

Kar nekaj pogodbenih pošt posluje v prostorih Pošte Slovenije, ki jih pogodbeniki lahko najamejo ali odkupijo. V najetih poštnih prostorih poleg poštnih storitev opravljajo tudi svojo osnovno dejavnost (trgovina, bencinski servis, trafika, cvetličarna, občina, kmetijska zadruga, turistično-informacijska pisarna …), saj je bistvo pogodbene pošte vzporedno izvajanje osnovne in poštne dejavnosti.

Visoka kakovost opravljanja poštnih storitev

Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom opravljanja poštne dejavnosti udeležijo izobraževanja in praktičnega usposabljanja na učnih poštah, kasneje pa so jim za morebitno pomoč vedno na voljo tudi zaposleni v Pošti Slovenije. Po zadnji anketi iz leta 2021 je več kot 80 odstotkov pogodbenih pošt zadovoljnih s pomočjo, ki jo pri izvajanju storitev na pogodbenih poštah dobijo od zaposlenih v Pošti Slovenije.

Zadovoljstvo strank

Strankam so na pogodbenih poštah na voljo enako kakovostne storitve kot na ostalih poštah, zato zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt, ne preseneča. S pogodbeno pošto v svojem kraju so zelo zadovoljni tudi prebivalci Bizeljskega in okoliških krajev. »Stranke prihajajo v našo poslovalnico tako iz domačega kraja kot tudi od drugod, saj smo locirani ob regionalni cesti, tako da nas obiščejo tudi tranzitne stranke,« pove naša sogovornica.

Tudi naša sogovornica vsem, ki razmišljajo, da bi odprli pogodbeno pošto predlaga, da to nedvomno storijo. »Na začetku, seveda tako kot pri vseh ostalih stvareh, prihaja do izzivov pri usklajevanju osnovne in dodatne, poštne dejavnosti, prilagoditi je treba organizacijo dela, izobraziti zaposlene ... Vendar so to samo začetne težave, ki pa jih kmalu premagaš in pozabiš,« zaključi ga. Silva iz pogodbene pošte 8259 Bizeljsko.

Če želite tudi vi postati del uspešne poštne zgodbe in bi želeli odpreti pogodbeno pošto, nam pišite na e-naslov PGP.mnenje@posta.si . Iščemo poslovne partnerje za pošte 8261 Jesenice na Dolenjskem, 8273 Leskovec pri Krškem, 8275 Škocjan, 8282 Koprivnica in 8350 Dolenjske Toplice.

V Pošti Slovenije vam bomo svetovali, kako organizirati delo pogodbene pošte, da bi dosegla optimalne rezultate.

Seznam vseh pošt, za katere iščemo poslovne partnerje, je objavljen na spletni strani posta.si.

Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami!

