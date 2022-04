Maja začetek obnove ceste Kočevje-Ljubljana skozi naselji Grič in Breg

21.4.2022 | 09:30

Ribniški župan Samo Pogorelc (skrajno levo) ob začetku del (foto: Občina Ribnica)

Ribnica - V začetku maja bo stekla obnova odseka ceste Kočevje-Ljubljana skozi naselji Grič in Breg pri Ribnici. Začetek del so te dni obeležili z zasaditvijo prve lopate.

V sklopu projekta bosta izvedeni obnova in celovita ureditev ceste v skupni dolžini 1120 metrov. Pri tem bodo zamenjali spodnji in zgornji ustroj vozišča, zgradili meteorno kanalizacijo ter uredili signalizacijo in razsvetljavo. Na celotni trasi bo zgrajen hodnik za pešce, urejeni bosta avtobusni postajališči v naseljih Grič in Breg. Predvideni so tudi nova povezovalna cesta v naselju Grič ter obnova vodovoda in navezave na bodoče kanalizacijsko omrežje.

Dela bo izvajalo podjetje Komunalne gradnje s partnerjem Trgograd. Vrednost projekta je nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, od česar bo državna direkcija za infrastrukturo prispevala 1,2 milijona evrov, občina Ribnica pa nekaj manj kot 600.000 evrov.

Z deli bodo začeli 5. maja, končana pa naj bi bila konec januarja prihodnje leto.

STA; M. K.