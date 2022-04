Trčil v betonski oporni zid

21.4.2022 | 07:00

Včeraj ob 17.45 je na Semiški cesti v Črnomlju osebno vozilo trčilo v betonski oporni zid. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, drugo pa oskrbeli v ZD Črnomelj in odpustili v domačo oskrbo.

Dimniški požar

Ob 19.16 so na Humcu v Dolenji vasi, občina Ribnica, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica in Dolenja vas so pregledali objekt in vršili požarno stražo, dokler saje niso dogorele.

Spet zagorelo na pogorišču

Ob 9.16 je v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, zagorelo na pogorišču odpadnega materiala. Gasilci PGD Dolenja vas so požar na površini okoli 50 x 30 metrov pogasili.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Ceste bratov Milavcev (od hišne številke 39 do hišne številke 51), Čolnarske poti ter Kogojeve in Valvasorjeve ulice, da bo danes motena dobava pitne vode med 7. in 15. uro zaradi vzdrževalnih del in prevezav na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL, TP TIČNICA, TP CEROV LOG, TP MIHOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 2.BREZOVICA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2.PODGORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC;

- od 8:00 do 14:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC 1975.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GABROVKA, na izvodu PROTI TIHABOJU V HRIB.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu POLICIJA, AVTOMEHANIKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 11:00 in 13:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Trstenik, nizkonapetostno omrežje Trstenik Škulj Rezi.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gorelce, nizkonapetostno omrežje Novi grad med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas, nizkonapetostno omrežje Vikendi smer Žejno med 8.30 in 12. uro ter Volčje, nizkonapetostno omrežje Labod med 8. in 10. uro.

