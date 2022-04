Nova stanovanjska soseska v Škocjanu – za Hrastuljami Globošca

21.4.2022 | 12:00

Škocjanska dolina postaja vse bolj privlačna za mlade družine tudi od drugod, zato so nove stanovanjske soseske dobrodošle.

Škocjan - V občini z okrog 3.400 prebivalci se na različne načine trudijo, da mlade družine ostajajo v domačem okolju in da se k njim priseljujejo tudi drugi. Tako so lani celovito komunalno opremili novo stanovanjsko sosesko v Hrastuljah zraven Škocjana, kjer je na voljo 18 novih stanovanjskih enot, načrtujejo pa že novo poslovno stanovanjsko sosesko v neposredni bližini jedra Škocjana, v Globošci.

Kot pove župan Jože Kapler, vse kaže, da bo soseska Hrastulje 2 (en del so uredili že pred leti),v katero je občina za opremo vložila slabega pol milijona evrov, hitro zaživela. To ne čudi, saj so parcele – prodajajo jih privatni lastniki - na izjemnem, najbolj eminentnem mestu v Škocjanu, malce izven centra, v naravi, z lepim razgledom. Kot mu je znano, je večina že prodanih in sicer 14 od 18. Kljub neugodnih razmer v gradbeništvu zaradi skokovitega porasta materialom so nekateri že pričeli z gradnjo, nekateri so v pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Jože Kapler

Novih stanovalcev pa se v škocjanski občini nadejajo tudi v območju Globošca, območju nad regionalno cesto ob vstopu v Škocjan iz smeri Dobruška vas, kar je mogoče zaradi spremembe namembnosti zemljišč s sprejetjem OPN leta 2018. Tu je mogoče zgraditi pet novih individualnih hiš. Po pripovedovanju lastnice so te parcele že prodane, kupci torej so in nekateri že pridobivajo gradbeno dovoljenje.

Na voljo dva hektara

Naselje Globošca bo nastalo ob vstopu v Škocjan, na desni stran nad regionalno cesto.

Za izgradnjo cestne in ostale komunalne infrastrukture v Globošci, kjer sta po besedah župana še dva hektara zemljišč, občina Škocjan v letošnjem proračunu namenja še dobrih 100 tisoč evrov. »Da pripeljemo v ta del vodo, kanalizacijo, optiko ter ostalo infrastrukturo in da se uredi dostop do teh parcel, To je podlaga za razvoj tega dela Škocjana,« pove.

Območje dveh hektarov, ki so v privatni lasti – lastnik je škocjanska župnija - je sicer namenjeno za centralno dejavnost, torej za poslovno ali stanovanjsko gradnjo. »Verjetno bomo v nadaljevanju skušali tu izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Želimo pa privabiti zainteresirano javnost, da skupaj dorečemo vsebino,« pravi župan. Želijo si kak trgovski center, obrtne dejavnosti, varovana stanovanja, in nekaj manjših stanovanj za mlade družine. »Razmišljali smo tudi o dislocirani enoti vrtca, a zdaj upamo, da jo bomo uvrstili znotraj centra. Nedvomno pa koncept poslovno stanovanjske gradnje tu ne bo kazil vedute kraja,« poudari Jože Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj