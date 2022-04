Vlada še za mesec dni podaljšala regulacijo cen kurilnega olja

21.4.2022 | 07:45

foto: arhiv DL

Ljubljana - Vlada se je na dopisni seji odločila še za mesec dni podaljšati regulacijo cen kurilnega olja. Izdala je novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki začne veljati danes in s katero marža distributerjev ostaja omejena na največ šest centov na liter. Tako je od novembra lani, ko se je vlada prvič po letu 2016 odločila za omejitev.

V novi uredbi tako ostaja enak način oblikovanja cen kurilnega olja, kot je bil v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016. Cene se oblikujejo na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.

Marža trgovcev je z uredbo omejena na največ šest centov na liter. Toliko je bila marža tudi aprila 2016, ko je država sprostila nadzor cene kurilnega olja.

Vlada se je lani jeseni za ponovno začasno regulacijo cen kurilnega olja odločila zaradi naraščajočih cen energentov in prihajajoče kurilne sezone. Po napadu Rusije na Ukrajino so se cene energije, nafte in plina, še zvišale, zato je vlada sredi marca letos določila tudi najvišje maloprodajne cene pogonskih goriv z izjemo 100-oktanskega bencina, konec marca pa še veleprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizla. Oba ukrepa veljata do konca aprila.

STA; M. K.