FOTO: Troti obstali pred vrati prve lige

21.4.2022 | 08:20

Črt Ristič je bil z 19 točkami prvi strelec tekme.

Blaž Abram v prodoru

V športni dvorani Livada se je zbralo veliko navijačev Trotov.

Simon Gorenc pri metu za tri točke

Novo mesto - Košarkarji novomeških Trotov so morali tudi na drugi tekmi finala 2. SKL priznati premoč LTH Castingsu, ki je zmagal s 85:81. Novomeščani so v prvem polčasu na domačem parketu zaostajali že za 24 točk, a so ob bučni podpori številnih navijačev dobri dve minuti pred koncem izid izenačili na 80. točki. V zaključku so bili gostje iz Škofje Loke bolj zbrani in se veselili napredovanja v prvo ligo.

Troti so bili po porazu s 73:91 na prvi tekmi v Škofji Loki odločeni, da doma izid v zmagah izenačijo. A začetek v športni dvorani Livada je bil vse prej kot takšen, kot so pričakovali. Gostje so imeli že po nekaj manj kot šestih minutah dvomestno prednost, prvo četrtino so bili s kar 31:15. Novomeščanom tudi v nadaljevanju kljub borbenosti in želji, da bi preobrnili potek srečanja, ni in ni šlo, na drugi strani pa so Škofjeločani zavzeto polnili njihov koš. Na odmor so odšli z 22 točkami prednosti (51:29).

V drugem delu tekme so domači zaigrali na vse ali nič in ko so dosegli nekaj zaporednih točk, je športna dvorana Livada še bolj oživela. Ob koncu tretje četrtine so se gostom približali na 11 točk zaostanka in tudi v zadnjih desetih minutah vztrajno topili prednost gostov. Ko je Črt Ristič, ki je bil z 19 točkami najboljši strelec tekme, zadel trojko za 80:80, je dvorana eksplodirala od navdušenja. A že v naslednjem napadu so jim Škofjeločani vrnili z enako mero in utišali glasne domače navijače. Izza črte je bil uspešen Rade Rodič, ki je nato s polaganjem dokončno zapečatil usodo Novomeščanov.

»Slabo smo začeli tekmo. V obrambi smo bili zelo slabi, saj smo v prvem polčasu prejeli kar 51 točk, kar je za finale nedopustljivo. V napadu smo bili v krču, nismo zadeli odprte mete. Drugi polčas smo šli na glavo, nismo imeli kaj izgubiti. Rekli smo, da gremo na vse ali nič. S kakšno sodniško odločitvijo v drugi smeri, bi bil morda rezultat tekme na koncu drugačen. Je pa Škofja Loka zasluženo zmagala,« je po tekmi dejal Črt Ristič, ki se poslavlja od aktivnega igranja košarke.

Zadnjo tekmo v karieri je odigral tudi veteran Smiljan Pavić, ki je zaradi težav z vneto ahilovo tetivo na parketu prebil le nekaj minut. Stisnil je zobe, da bi pomagal, a zaradi poškodbe je hitro sedel na klop. »Borili smo se po najboljših močeh, Škofja Loka je bila boljša, lahko jim samo čestitamo. Ponosen sem na soigralce, nekateri fantje so zelo napredovali to sezono. Ponosen sem, da sem bil del te zgodbe. Danes je bila to moja zadnja tekma,« je povedal 42-letni košarkar, ki je tako sklenil bogato športno pot.

»Po tako uspešnih bojih v četrtfinalu in polfinalu je malo grenkega priokusa, če izgubiš finale z 2:0. Naleteli smo na zelo kvalitetnega nasprotnika, ki je povsem zasluženo zmagal. Na dveh tekmah so pokazali zelo dobro košarkarsko predstavo. Kar se tiče naše ekipe, v prvem polčasu smo bili malo v krču. Verjetno so fantje res pregoreli v veliki želji po zmagi. Škofja Loka je vrhunsko odprla tekmo, medtem ko nam žoga ni hotela iti skozi obroč. A fantje so pokazali izjemen karakter v drugem polčasu, na koncu je en napad odločal o zmagovalcu. Večina je bila prvič pred tako noro publiko, ki nas je pričakala tukaj v Livadi. Navijači so naredil noro kuliso, kar je nagrada starejšim igralcem za vse delo in spodbuda mlajšim za naprej. Verjamem, da bomo v prihodnje še boljši,« je misli strnil trener Trotov Nejc Kobal.

Besedilo in fotografije: R. N.

