Na dvorišču trčil v peško

21.4.2022 | 10:50

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 182 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

V nesreči poškodovana voznik in potnik

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj nekaj po 17.30 obveščeni o prometni nesreči pri Lokvah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika in 32-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Na dvorišču trčil v peško

Nekaj po 18. uri je na dvorišču stanovanjske hiše v Dolnji Prekopi 25-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v 80-letno žensko, ki je bila ob vozilu. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Policisti bodo o dogodku s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju Jesenic in Obrežja (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Sirije in državljana Afganistana in v Črnomlju dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.