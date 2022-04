Zakaj zdravniki odhajajo - Obremenjeni in izčrpani

21.4.2022 | 14:30

Novomeška bolnišnica se kot veliko drugih pri nas ukvarja s pomanjkanjem zdravnikov, ki v glavnem odhajajo na primarno raven. (foto: L. M.)

Novo mesto - V SB Novo mesto rešujejo kritično situacijo na pediatriji zaradi odhoda dveh pediatrinj – Pediatri preobremenjeni z dežurstvi – Kje so nove moči? – Kdaj vzpostavitev pediatrične urgence?

Našo državo pesti pomanjkanje zdravnikov in dolenjski konec ni nobena izjema. V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto zlasti manjka urgentnih zdravnikov in pediatrov. Pri prvih je stanje še zlasti pereče od lani, ko je odšlo kar pet internistov, kar rešujejo z zunanjimi izvajalci, pri otroških zdravnikih pa se je stanje zapletlo z nedavnim odhodom dveh pediatrinj.

Službo sta našli na primarni ravni, to pomeni v zdravstvenih domovih (ena odhaja v ZD Črnomelj, druga v ZD Krško). Ker sta to dve izmed štirih otroških zdravnic, ki tudi dežurajo – zdravnik po 55. letu ni več dolžen dežurati – bo to povzročilo velike težave pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva oz. urgence na pediatriji. A vodstvo bolnišnice zagotavlja, da bodo zagotovili 24-urno zdravstveno varstvo za otroke.

Ob odhajanju zdravnikov iz SB Novo mesto, tudi takih, ki so bili tu zaposleni že desetletja, se poraja vprašanje, zakaj prihaja do takih odločitev, ki gotovo niso lahke. Razlogov je več, največji pa se mogoče skriva prav v preobremenjenosti, zlasti zaradi dežurstev. Tudi na pediatriji.

NA TREH DELOVIŠČIH

Otrok je v naši regiji vse več. Zato potrebujemo več pediatrov, ti pa boljše pogoje dela. Tudi s pediatrično urgenco. (foto: L. M.)

Med dežurstvom je moral biti tako pediater na voljo na treh deloviščih hkrati: skrbeti je moral za otroke na oddelku bolnišnice, za ukrepanje v porodnišnici pri novorojencih in na urgenci, če je bilo potrebno. Od tu otroke v glavnem pošljejo na pregled na oddelek, razen če gre za sum za hudo nalezljivo bolezen. Usklajevanje vseh obveznostih je lahko zelo zahtevno, saj nekatera ukrepanja zahtevajo prisotnost zdravnika in ni dovolj le nasvet po telefonu.

Ob tem prihaja tudi do nestrpnosti in pritožb staršev, ki dolgo čakajo na prihod zdravnika. Upravičeno, a tudi pediater je utrujen in v stresu. Čeprav želi biti do vseh prijazen, sočuten, strpen, toleranten, to vedno ne gre. Tudi on je samo človek.

Še posebej obremenjeni so pediatri med poletjem, ko so dopusti, kar sicer vzamejo v zakup in delajo več, a ko pridejo vmes še kakšni bolniški dopusti, postane težje. Štiri do pet dežurstev mesečno bi še šlo, pravijo, sedem pa ne več. 24-urno dežurstvo se lahko podaljša v 32-urno. Kaj pa, če potem zdravnik nima komu predati službe?

In če se kaj zgodi in ne bodo zmogli ustrezno ukrepati in pomagati bolniku? Kdo jih bo takrat zagovarjal in razumel?

Pa kdaj bodo dočakali pediatrično urgenco? Kakšne spremembe še želijo? O vsem podrobneje v današnji novi tiskani številki Dolenjskega lista.

L. Markelj