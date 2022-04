Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov obtoženih ni bilo na sodišče, nato odpovedala še videopovezava

21.4.2022 | 13:00

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov, ki privedejo obtožence na sodišče, četverice obtoženih danes tja ni bilo. Fotografija je z ene minulih obravnav. (foto: arhiv; Svet 24)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bila za danes razpisana glavna obravnava v sojenju zoper četverico, osumljeno umora 77-letnega Slavka Knaflja, vendar obravnave ni bilo. Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov, ki privedejo obtožence na sodišče, je četverica obravnavo najprej spremljala prek videopovezave, ki pa je odpovedala.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes poskušali opraviti glavno obravnavo v sojenju četverici, osumljeni umora 77-letnega Slavka Knaflja, vendar jim ni uspelo. Obtoženi Marjan Brajdič, Mihael Grm, Marjan Grm in Marko Belcl so obravnavo najprej spremljali preko videopovezave iz zavoda za prestajanje kazni zapora v Povšetovi ulici v Ljubljani, vendar je videopovezava po določenem času odpovedala.

Ker povezave z zavodom ni bilo mogoče vzpostaviti, je sodnica Maja Povhe ugotovila, da danes glavne obravnave ne bo, ker je ni mogoče izvesti. Eden od odvetnikov obrambe je ob tem opozoril, da država že več let ne zmore zagotoviti zadostnega števila pravosodnih policistov za privedbo obtožencev na sodišče in da gre za znano in ponavljajočo težavo.

Ker sta dva od obtožencev na eni od preteklih obravnav na sodišču izpovedala, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju psihično in fizično nasilni, ob čemer pa se nista spomnila imen policistov, želi obramba to zdaj razčistiti.

Naslednja obravnava je sklicana za 12. maja.

STA; M. K.