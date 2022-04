Letos preureditev enote za demenco v Metliki

22.4.2022 | 11:40

DSO Metlika (arhiv)

Ljubljana/Metlika - Vlada je na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila tudi preureditev dislocirane enote za demenco Doma starejših občanov Metlika. Gradbena dela bodo potekala letos, so sporočili po seji vlade.

Ocenjena vrednost metliškega projekta znaša nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. S pripravami na naložbo so začeli v lanskem letu, ko sta bili pripravljeni investicijska in projektna dokumentacija, gradbena dela pa bodo, kot omenjeno, potekala v letošnjem letu.

Z naložbo bodo "zagotovljene dodatne postelje za stanovalce z demenco, prav tako pa tudi varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, varnejše delovno okolje za zaposlene in ločenost čistih in nečistih poti". "Omogočena bo vzpostavitev sivih in rdečih con ter zagotovljeni bivanjski pogoji za izvajanje storitev v skupnosti", so sporočili z vlade.

STA; M. K.