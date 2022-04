Krški participativni proračun za leto 2023: občani oddali 62 predlogov

22.4.2022 | 09:00

Krško (foto: spletna stran TIC Krško)

Krško - Od 15. marca do 15. aprila 2022 so občanke in občani mestne občine Krško v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2023 lahko oddali predloge projektov na območju posameznih krajevnih skupnosti ali širše. Oddali so skupno 62 predlogov, so sporočili z MO Krško.

Junija glasovanje

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih bo predlagala komisija, bo potekalo v sprejemni pisarni Mestne občine Krško v okviru delovnega časa in na spletni strani Mestne občine Krško od 6. 6. do vključno 13. 6. 2022.

Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Krško za proračunsko leto 2023, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

M. K.