Rop pošte v Brežicah - poziv očividcem

22.4.2022 | 07:00

Pošta Brežice (foto: posta.si)

Včeraj nekaj pred 17.30 so bili policisti obveščeni o ropu pošte na Ulici stare pravde v Brežicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov SKP PU Novo mesto je storilec zagrozil osebju, vzel denar in peš pobegnil proti ulici Pod obzidjem. Visok naj bi bil med 190 in 195 cm, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi je imel kapo s ščitnikom.

V ropu ni bil nihče poškodovan, kriminalisti in policisti pa izvajajo številne aktivnosti, da bi osumljenca našli. Prosijo vse, ki bi storilca opazili ali karkoli vedeli o ropu, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Požar v naravi

Ob 19.45 sta v Dolenji vasi pri Krškem gorela podrast in grmičevje na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Dolenja vas in PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 2.BREZOVICA;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2, izvod 4.NASELJE PROTI STOPIČAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8.00 do 11.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABERNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2 na izvodu IVANJA VAS;

- od 10.00 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS na izvodu DEČJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice - nizkonapetostno omrežje desno Zlobko predvidoma med 08:00 in 13:00 uro, na območju TP Gmajna - nizkonapetostno omrežje proti avtocesti predvidoma med 08:00 in 13:00 uro in na območju TP Dvor - nizkonapetostno omrežje Dvor desno in Pišek levo KB predvidoma med 08:00 in 13:00 uro.

M. K.