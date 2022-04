Spominski park Manevrske strukture narodne zaščite kulturni spomenik državnega pomena

22.4.2022 | 08:20

Kočevska Reka (foto: wikiwand.com)

Kočevska Reka - Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o razglasitvi spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Današnja zasnova spominskega parka je nastala po načrtih arhitekta Janeza Lajovica ob 15-letnici postroja Manevrske strukture narodne zaščite, ki se je zgodil tik pred plebiscitom 17. decembra 1990, in velja za prvi postroj Slovenske vojske v samostojni Sloveniji.

Spominski park Manevrske strukture narodne zaščite je v severnem delu naselja Kočevska Reka. Razdeljen je na dva dela, ki ju ločuje lokalna cesta. Severni del je namenjen prostoru prireditev oziroma postroju in ga zaznamuje asfaltirana površina s tribunami, južni del pa predstavlja park z obeležji in parkirišči, so še zapisali.

M. K.