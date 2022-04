Veliko zanimanje za prevoz na zahtevo; do 8. maja brezplačno

22.4.2022 | 19:00

Marko Zevnik, Yosuke Arai, dr. Vladimir Prebilič, Gregor Mauko (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - V Kočevju od začetka aprila poteka projekt prevoza na zahtevo, ki ga izvajajo skupaj s Toyoto in Zavodom Sopotniki. Prvi rezultati v času brezplačnega testnega obdobja so spodbudni in kažejo veliko zanimanje uporabnikov, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci. Kmalu bo storitev plačljiva, a po ugodnih cenah.

V prvih treh tednih se je za storitev preko aplikacije ToyotaGo, ki je potrebna za naročilo prevoza, registriralo 233 uporabnikov, opravljenih pa je bilo 62 prevozov. V skladu s pričakovanji je šlo predvsem za individualne prevoze do trgovine, zdravnika, na popoldanske aktivnosti in večerne dogodke. Najpogosteje so prevoze naročili starši za svoje otroke in starejši.

Kot je povedal direktor Toyote Slovenija Gregor Mauko, so s prvimi številkami zadovoljni, predvsem pa s povratnimi informacijami s terena, saj te kažejo, da tako aplikacija kot tudi sama storitev delujeta brez težav. Hkrati je testno obdobje pokazalo tudi precej priložnosti za izboljšanje aplikacije in storitve.

Zadovoljen z delovanjem sistema v testnem obdobju je tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je storitev preizkusil med prvimi. "Kočevje s tem projektom namreč postavlja nove smernice mobilnosti izven velikih mest. V občini Kočevje, kot največji slovenski občini z razpršeno poseljenostjo, je namreč zagotavljanje učinkovitega, fleksibilnega in trajnostno naravnanega načina prevoza poseben izziv," je dejal. Storitev ToyotaGO je po njegovi oceni prava smer, s katero bodo lahko v občini uresničili vizijo učinkovitega javnega prevoza.

V projektu je bila naloga občine priskrbeti izvajalca prevozov, vozila zagotavlja Toyota, Zavod Sopotniki pa je razvil aplikacijo, preko katere je mogoče naročiti prevoz. Za naročilo prevoza uporabnik v aplikaciji izbere vstopno točko in končno lokacijo, lahko pa tudi prevoz na dogodek in nazaj, pri čemer mora vnesti vstopno točko, kot končno lokacijo pa enega od prednastavljenih dogodkov. Prevoz je sicer mogoče naročiti tudi telefonsko preko sistema Sopotniki.

Prevozi so na voljo od ponedeljka do petka, med 4.30 in 22. uro, ob koncih tedna pa v času dogovorjenih dogodkov, ki so prednastavljeni v aplikaciji.

Do 24. aprila bi bila storitev prvotno na voljo brezplačno, a so to obdobje podaljšali do 8. maja, nato pa bodo prevoze zaračunavali po sprejemljivih in delno subvencioniranih cenah. Cena bo odvisna od prevoženih kilometrov, pri čemer bo na primer prevoz do pet kilometrov stal 1,20 evra, do 25 kilometrov pa 3,20 evra. Za mlajše od 18 let bo polovico zneska subvencionirala občina Kočevje, starejši od 65 let pa ga bodo lahko uporabljali brezplačno.

STA; M. K.