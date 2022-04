Kaj kaže zaključni račun za Občino Šentrupert?

22.4.2022 | 10:30

Šentrupert (foto: Franc Pepelnak)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na zadnji redni seji potrdil zaključni račun za preteklo leto in se seznanil z dokumentoma identifikacije investicijskega projekta za ureditev zdravstvene ambulante v Šentrupertu in obnovo kulturnega doma.

V Šentrupertu so, kot sporočajo z občine, imeli lani 3,7 milijona evrov prihodkov (99,3-odstotna realizacija glede na sprejeti rebalans proračuna) in 3,6 milijona evrov odhodkov (79,7-odstotna realizacija). »Poslovanje občine v letu 2021 je bilo uspešno, celo rekordno, kakor izhaja iz letnega poročila. Polovica odhodkov je bila namenjenih investicijskemu razvoju javne infrastrukture s sofinanciranjem nepovratnih sredstev tako iz državnega proračuna kakor iz EU. Največja naložba je bila v obrtno-poslovno cono v Šentrupertu. Tekoče poslovanje je bilo v celoti pokrito, odplačali smo precej starega dolga. Dokumenti za investicije v nove projekte so bili včeraj potrjeni, zavrnjena pa je bila rekonstrukcija odcepa v Škrljevo. Kljub temu, da je Zavod Dežela kozolcev v minulem letu posloval pozitivno, je občinski svet predlagal, da bi se v prihodnje zavod financiral sam iz tržne dejavnosti in da občina ne bi zagotavljala sredstev za plače, kot je bilo to do sedaj. Če Zavod ne bi uspel poslovati pozitivno, se predlaga ukinitev Zavoda. To je zelo zaskrbljujoče,« pravi župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

Zdravstvena ambulanta, kulturni dom ...

Občinski svet se je seznanil z dokumentoma identifikacije investicijskega projekta za ureditev zdravstvene ambulante v Šentrupertu in obnovo kulturnega doma - ureditev zdravstvene ambulante je ocenjena na 224 tisoč evrov (z DDV) in je že v zaključni fazi, medtem ko je obnova kulturnega doma načrtovana v prihodnje in je ocenjena na milijon evrov (z DDV). Svetniki so se seznanili tudi z izhodišči za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo CIDO Šentrupert, ki predvideva ureditev nove stanovanjske soseske in ureditev centra za integrirano dolgotrajno oskrbo na obrobju Šentruperta, pod Farovškim hribom.

Ostali sklepi

Občinski svet se je seznanil tudi z letnimi poročili o delu OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Knjižnice Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje, JSKD, OI Trebnje in Zavoda Dežela kozolcev za leto 2021. V Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje je imenoval Jernejo Kovaljev, v svet CIK Trebnje pa Marijo Medved. Soglašali so tudi s cenami storitve Pomoč družini na domu, ki se ob 63-odstotni subvenciji občine in dodatni subvenciji iz proračuna za končnega uporabnika spreminjajo na od 5,89 do 9,25 evra na uro storitve, odvisno od dneva v tednu. Občinski svet je sprejel tudi letna programa športa in kulture za letošnje leto, ki sta podlago za pripravo razpisov za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev, ki naj bi bili objavljeni še pred poletjem, sporočajo z občine.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Andrej Martin Kostelec po seji Župan Andrej Martin Kostelec po seji