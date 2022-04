Z dvema promiloma po Krškem

22.4.2022 | 12:45

Simbolna slika (foto: arhiv DL; PU NM))

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 202 klica. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ropa, povzročitve splošne nevarnosti, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

Voznik pod vplivom alkohola

Policisti PP Krško so nekaj po 19. uri med kontrolo prometa v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z drogov ukradli električne vodnike

V noči na 21. 4. je na Poganški ulici v Novem mestu nekdo z nosilnih drogov ukradel okoli 350 metrov električnih vodnikov in s tem povzročil za okoli 4000 evrov škode.

Migranti

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Stare Lipe (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Gambije, državljana Malija, državljana Burkina Faso in državljana Mavretanije in na Obrežju državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.