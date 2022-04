Pogrešanega Gregorja Grujičiča iz Brežic našli

22.4.2022 | 09:25

Gregor Grujičič

Brežice - Brežiške policiste so svojci obvestili, da od srede, 20. 4., od jutranjih ur pogrešajo 44-letnega Gregorja Grujičiča iz Šolske ulice v Brežicah. Od doma se je odpeljal z osebnim avtomobilom Renault clio bele barve registrskih oznak KK UL203. Ob odhodu je bil oblečen v temnejša oblačila, na glavi običajno nosi kapo.

Policisti ga do tega trenutka še niso našli. Vse, ki bi pogrešanega ali njegov avtomobil opazili, s PU Novo mesto prosijo, da pokličejo policiste PP Brežice na številko 466 03 00 ali na interventno številko 113.

Dodano ob 21.50:

S PU Novo mesto so sporočili: ''Preklicujemo iskanje 44-letnega Gregorja Grujičiča iz Brežic. Prav na podlagi objav v medijih so ga občani opazili v Novem mestu in nas o tem obvestili. Policisti so ga izsledili, z njim je vse v redu.''

M. K.