V Novem mestu in Krškem brezplačni prevozi za upokojence, vojne veterane in invalide

22.4.2022 | 14:10

Ilustrativna slika (foto: arhiv; MONM)

Krški mestni avtobus (foto: MO Krško)

Današnji podpis pogodb (foto: Ministrstvo za infrastrukturo)

S krškim županom Miranom Stankom

Z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem

Ljubljana/Novo mesto/Krško - Upokojenci, invalidi in vojni veterani se bodo od 1. junija v občinah Celje, Jesenice, Kranj, Koper, Krško in Novo mesto z mestnimi avtobusi vozili brezplačno. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je namreč s predstavniki teh občin danes podpisal pogodbo o subvencioniranju mestnega prevoza za omenjene kategorije potnikov.

Gre za relativno majhen znesek, ki ga državni proračun namenja, a pomemben korak izboljšanja dostopnosti mestnih prevozov ranljivim skupinam prebivalstva.

Tako so z današnjim dnem podpisane pogodbe z večino mestnih občin, ki imajo vzpostavljen sistem plačljivega mestnega promet. Nekatere, kot je na primer občina Velenje, so bile iz podpisa izvzete, saj tem kategorijam potnikov že nudijo brezplačen prevoz.

Z župani občin, ki brezplačne prevoze tem skupinam plačujejo iz lastnih proračunov, bodo na ministrstvu nadaljevali pogovore za rešitev te zagate.

Javni potniški promet bo moral biti v roku petih let zlasti v mestih brezplačen, če želimo nekaj narediti za okolje in podnebje, opozarjajo na ministrstvu. S takšno potezo bi potniški promet postal tudi bolj privlačen za ljudi, avtobusi in vlaki pa bolj polni. V času jutranje in popoldanske prometne konice so sicer zapolnjeni, problem pa so vmesne ure, ko je veliko mestnih avtobusom praznih.

Vizija bi morala biti tudi zagotavljanje brezplačnosti javnega prevoza tudi študentom in dijakom. Za njih in družine so na ministrstvu lani jeseni že uvedli določene ugodnosti, predvsem glede uporabe javnega potniškega prometa med konci tedna.

Novomeški župan Macedoni je ob tem izpostavil, da mestni potniški promet ni še na tisti ravni, kot si ga vsi želimo. V določenih urbanih središčih še nimajo tiste kritične mase, ki bi omogočala, da na ekonomski osnovi izvajamo to izbirno javno gospodarsko službo, je dejal.

Župan Krškega Stanko je dogovor označil za še en kamenček v mozaiku poti v smeri približevanja avtobusa občanom.

STA; M. K.