Grubarju, Boškoviću in Bešenićevi sindikalna priznanja

22.4.2022 | 15:00

Igor Iljaš

V znamenju 1. maja, praznika dela

Novo mesto - Po dolgih treh letih bodo letos prireditve v živo ob praznovanju prvega maja, praznika dela. V naši regiji bomo organizirali dve prireditvi. Osrednja bo na Debencu nad Mirno in druga na Lisci nad Sevnico, je na današnji novinarski konferenci povedal Igor Iljaš, koordinator regijske organizacije zahodne Slovenije, območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Na Debencu, kjer bodo tudi podelili sindikalna priznanja, bo slavnostna govornica generalna sekretarka sindikata prometa in zvez Saška Kiara Kumar. Zbrane bo pozdravil mirnski župan Dušan Skerbiš, nastopili bodo učenci Glasbene šole Trebnje in Občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretami.

Na Lisci bo slavnostni govornik generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič. Udeležence bo pozdravil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, nastopili bo Folklorna skupina Duplo Pišece in recitatatorji.

Na obeh prireditvah bo tudi družabni del. Na Debencu bo obiskovalce zabaval ansambel Ceglar, na Lisci bo po proslavi koncert Mirana Rudana in skupine Design ter nastop ansambla Jarica.

Omenjena sindikalna priznanja bodo letos prejeli Marjan Grubar, član sindikata kemične in gumarske industrije Slovenije iz sindikalne podružnice Krka, tovarna zdravil Novo mesto; Boško Bošković, predsednik sindikalne podružnice sindikata Kovinske in elektroindustrije Slovenije Adient Novo mesto in dolgoletna aktivista Sindikata v Tovarni Inplet Dolnje Brezovo Jasna Bešenić.

Igor Iljaš je danes govoril tudi o razmerah v podjetjih na našem območju. Odpuščanje delavcev v Revozu ter v Žitovem podjetju Šumi v Krškem in zapiranje Žitove pekarne v Novem mestu so nekatere od težav. Marsikje manjka usposobljenih delacev, je dejal Iljaš, ki je opozoril tudi na podaljševanje delovnega dne precej preko osem ur pri nekaterih delodajalcih.

M. L.

