FOTO: Novost – v trgovino Cekr brez embalaže, vse je na rinfuzo

22.4.2022 | 17:10

Jasmina Avbar in Jasmina Jeršin v trgovini Cekr, kjer se vse dobi na rinfuzo. To je prva takšna trgovina na Dolenjskem.

Iz majice je na delavnici brez šivanja nastala vrečka.

V Cekrju se vse vaga, meri ...

Jasmina Jeršin in Jasmina Avbar sta se pogumno lotili novega projekta. Našli ju boste v trgovinici Cekr na Bregu 1.

Novo mesto - Ob svetovnem dnevu Zemlje je v prostorih Podeželskega izobraževalnega centra na Bregu v Novem mestu zaživela trgovina Cekr, trgovinica brez embalaže.

Kot pove Šmarječanka Jasmina Avbar iz Trgovine Cekr, ki se je skupaj s prijateljico Jasmino Jeršin in v sodelovanju s Kmetijsko šolo Grm iz Novega mesta, pogumno lotila te novosti, je to prva tovrstna trgovina na Dolenjskem. V njej se nakupuje s svojo embalažo, torej se ne ustvarja dodatnih odpadkov kot v navadnih trgovinah.

Potrošniki bodo v trgovini posegali po pestrem naboru različnih izdelkov: po pekovskih izdelkih z drožmi (kruh, žemljice in sladke stvari), mlečnih izdelkih v vračljivi embalaži, po suhem in svežem sadju, sezonski zelenjavi, moki, žitih, zdrobu, kisu, olju, itd. Večino nabavljajo pri domačih, lokalnih pridelovalcih in izdelovalcih.

Vse v vračljivi embalaži

»Na voljo je vse v rinfuzi oz. v vračljivi embalaži,« pove Avbarjeva. Zato je ob obisku Cekra dobrodošla vrečka za razsuto hrano: makarone, riž, moke, mrežasta vrečka za sadje, zelenjavo, kruh …, ali pa posode, ki so bile že prej rabljene: za tekoče stvari steklenica, odslužena plastenka ter kake druge plastične, a pomite posodice za žito, testenine, moko ... Embalažo se da za nekaj centov dobiti tudi pri njih, ki jo nato vedno znova napolniš.

Poleg kozmetike so na voljo tudi ekološka čistila na rinfuzo in mila.

»Za korak naprej moramo narediti korak nazaj. Trgovinica je velik korak, ker ne gre le za stranke, ki pri nas nakupujejo brez embalaže, kar se vidi na trgovski polici, kar vidi kupec, ampak gre za celoten postopek, od trajnostne pridelave do pridelave nasploh, in do dobave produktov k nam. Od dobavitelja do kupca mora biti vse izpeljano s čim manj odpadne embalaže, razgradljive ali ne. To pomeni, da ni odpadkov v celotni trgovski verigi,« pove Avbarjeva.

Poznate alternative?

Jana Miklavčič je predstavila alternativne rešitve, kako ustvariti čim manj odpadkov v kopalnici in kuhinji.

Kot je povedala ustvarjalka vsebin za življenje brez odpadkov Jana Miklavčič, ki je pripravila na ogled zanimivo razstavo, lahko namesto vsakdanjih stvari, s katerimi ustvarjamo odpadke, uporabljamo alternative. To velja tako v kuhinji kot v kopalnici.

Na razstavi si je bilo mogoče ogledati kar nekaj primerov. Če npr. dnevno uporabljamo plastično zobno ščetko, so nam zdaj na voljo lesene. Namesto kupljenih šamponov ponujajo trda mila. Namesto zobne paste v plastični embalaži kupite raje pasto v stekleni embalaži. Namesto plastične gobice za pomivanje posode in viled z mikro plastiko, so na voljo gobice iz buče. V trgovinici je moč dobiti tudi pralne vložke iz blaga, mentrualne posodice, ipd.

»Gre za dobre alternative, s katerimi zmanjšamo ali pa celo ustvarimo dom brez odpadkov,« pove Miklavčičeva, ki je razložila smisel življenja zero waste, torej brez odpadkov.

Delavnica, razstava, okrogla miza

Jasmina Avbar in sodelujoči na okrogli mizi.

Na dan otvoritve trgovinice Cekr je potekala tudi delavnica, na kateri so mladi iz OŠ Grm iz svojih starih majic, ki so jih prinesli s seboj, pripravili vrečke in to brez šivanja. To pomeni, da so iz neuporabne stvari naredili nekaj uporabnega, zraven pa so dobili še mnogo drugih koristnih napotkov.

Sledila je okrogla miza z naslovom Življenje brez odpadkov – mit ali resnica? Miklavčičeva je na to temo klepetala z zanimivimi gosti: Mojco Žgajnar Metelko, ustanoviteljico Zavoda Knof, Petrom Geršičem, vodjo projekta Novi krog za vzpostavitev zelenega krožnega gospodarstva na MONM, direktorico OU MONM Vido Čadonič Špelič, direktorjem Komunale Novo mesto Bojanom Kekcem, Jožico Povše z LAS Dolenjske in Bele krajine ter Barbaro Turk s Kmetijske šole Grm, itd.

Trgovina Cerk bo odprta vsak delovni dan od 8. ure do 17. ure, ob sobotah pa od 8. ure do 13. ure.

Besedilo in foto: L. Markelj

