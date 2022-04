Visoka realizacija v letu 2021

23.4.2022 | 11:45

Mokronog iz zraka (foto: arhiv Občine Mokronog Trebelno)

Mokronog - Na 16. redni seji v tem mandatu je Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno potrdil zaključni račun za preteklo leto. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila visoka, 90- oziroma 83,1-odstotna, sporočajo z občine.

Proračun za leto 2021 je bil sprejet maja 2020, februarja lani pa je tamkajšnji občinski svet sprejel prvi rebalans proračuna, ki je predvideval 4,4 milijona evrov prihodkov in 4,2 milijona evrov odhodkov. V občini Mokronog-Trebelno so tako realizirali skoraj štiri milijone evrov prihodkov in dobrih 3,5 milijona evrov odhodkov.

»Zadovoljni smo z realizacijo proračuna v preteklem letu, ki je bila najvišja v vseh letih samostojnega delovanja občine. Preudarno razporejanje sredstev, ki jih imamo na voljo, dobro načrtovanje in korektna izvedba nam omogočajo, da se občina relativno enakomerno razvija. Najpomembnejše naložbe lani so bile obnova cestne infrastrukture, izgradnja postajališča za avtodome in dokončna ureditev prve faze cone na Puščavi,« je po seji povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Ostali sklepi

Občinski svet se je med drugim seznanil s poročili javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina, o poslovanju v minulem letu: OŠ Mokronog, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, CIK Trebnje in Zdravstveni dom Trebnje. Ravnateljica OŠ Mokronog ter direktorici Knjižnice Pavla Golie Trebnje in CIK Trebnje so dobile soglasje za redno delovno uspešnost, direktorica ZD Trebnje pa ne. Občinski svet je odločitev o soglasju k imenovanju nove direktorice ZD Trebnje prestavil na dopisno sejo, ki bo sklicana takoj po prejemu poročila revizijskega postopka javnega razpisa za izbor direktorice, ki ga je zahteval svet ustanoviteljic. Je pa sprejel nove cene za storitev Pomoč družini na domu, ki jo tudi v občini Mokronog-Trebelno izvaja Dom starejših občanov Trebnje. Končna cena storitve za uporabnika se znižuje – ob 65-odstotni subvenciji občine in dodatni subvenciji iz državnega proračuna bo ta od 1. maja naprej od 5,47 do 8,65 evra na uro, odvisno od dneva, ko je storitev opravljena.

M. K.

