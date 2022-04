Zaradi obnove Ceste krških žrtev in dražjih energetov potreben rebalans

Krško - Krški občinski svetniki so na četrtkovi redni seji med drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna in zaključni račun proračuna za preteklo leto. Prihodki z rebalansom znašajo 46,8 milijona evrov in se tako povečujejo za dober milijon evrov. Odhodki v rebalansu znašajo 49,1 milijona evrov in se povečujejo za nekaj več kot 1,2 milijona evrov.

Proračunske prihodke so z rebalansom zvišali za 2,3 odstotka in odhodke za 2,5 odstotka. Finančni načrt pa so najbolj povečali občinskemu oddelku za gospodarsko infrastrukturo, ki zdaj znaša nekaj več kot 510.000 evrov.

Župan mestne občine Krško Miran Stanko je med razlogi povečanja proračuna navedel predvsem prenovo ceste G1-5 ali Ceste krških žrtev oz. zvišanje cen energentov in spremenjeno dinamiko naložbenega financiranja.

Po podatkih krške občine so svetniki potrdili tudi zaključni račun občinskega proračuna za lani in novelacijo naložbenega programa za prenovo omenjene državne Ceste krških žrtev.

Vrednost te naložbe, ki jo nameravajo predvidoma končati do prihodnjega leta, se je namreč okrepila za približno 30 odstotkov in po tekočih cenah znaša okoli sedem milijonov evrov. Od tega bo 4,4 milijona evrov prispevala Direkcija RS za infrastrukturo in 2,6 milijona Mestna občina Krško, so pojasnili.

Svetniki so se seznanili še z letnim poročilom za lani družbe Rudar, z letnim poročilom za lani javne službe Tržnica Videm in njenim letošnjim programom dela, s poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb ter s poročilom za lani o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so še sporočili s krške občine. Prav tako so izdali prehodno soglasje k imenovanju Aleša Stoparja za direktorja Poklicne gasilske enote Krško za naslednje mandatno obdobje štirih let.

