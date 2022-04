V hiši preminula oseba; na AC v odbojno ograjo

23.4.2022 | 09:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.20 je na avtocestnem odseku Čatež ob Savi – Obrežje v občini Brežice osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na voznem pasu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi, osvetili kraj nesreče, nudili pomoč policiji, delavcem avto vleke in pri sanaciji vozišča delavcem DARS-a. V nesreči ni bilo poškodovanih.

V hiši preminula oseba

Ob 12.11 so posredovali gasilci PGD Brežice in reševalci NMP Brežice na Pleteršnikovi ulici v Brežicah. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta, v katerem je bila preminula oseba. Obveščene so bile pristojne službe.

Kurjenje so nadzorovali

Ob 19.45 je ob cesti pri naselju Lukovek, občina Trebnje, gorelo v naravi. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so na kraju ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje bioloških odpadkov. Gašenje ni bilo potrebno.

Bili so brez elektrike ...

Ob 23.15 je prišlo v občini Brežice do izpada daljnovoda Čatež ob Savi. Dežurni Elektra Celje so napako odpravili ob 0.30 uri.

... nekateri bodo tudi danes

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 13.30 na območju TP Brežice opekarna.

M. K.