Za konec še poraz z Mego

23.4.2022 | 08:20

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 16. kroga regionalne lige Aba sinoči doma izgubili proti Megi z 62:79 (10:23, 25:39, 45:59).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Koljenšić, Dragojević (oba Črna gora), Nikšić (BiH).

* Krka: Stergar 13 (1:1), Stipčević 11 (2:2), Stavrov 7, Medved 1 (1:2), Stipaničev 3, Škedelj 4, L. Lapornik 2, M. Lapornik 5, Macura 13 (2:4), Thomas 3.

* Mega: Jović 13, Rudan 13 (1:3), Uskoković 4, Smith 7 (2:2), Cerovina 6 (2:2), Matković 14 (2:2), Cazalon 10, Simanić 12 (3:4).

* Prosti meti: Krka 6:9, Mega 10:13.

* Met za tri točke: Krka 6:25 (Stipčević, Stavrov, Stipaničev, M. Lapornik, Macura, Thomas), Mega 5:20 (Cazalon 2, Jović, Smith, Simanić).

* Osebne napake: Krka 21, Mega 18.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so se s porazom poslovili od lige Aba. Zadnjeuvrščeno moštvo je sicer že 10. aprila ostalo brez možnosti za obstanek med regionalno elito, sinoči pa je zabeležilo še 22. poraz in sezono sklenilo z razmerjem 4-22.

Novomeščani, ki so zadnjo zmago v tem tekmovanju slavili 6. marca, so tudi tokrat slabo začeli in si že po prvi četrtini nabrali zaostanek 13 točk. V drugi so se sicer približali na vsega pet točk (22:27), a so se Srbi do polčasa znova odlepili na +14.

V drugem delu dvoboja se razmerje moči na parketu novomeške dvorane ni spremenilo. Gosti so v zadnji četrtini še nekoliko oplemenitili prednost in zanesljivo zabeležili deseto zmago v sezoni.

Pri domačih sta po 13 točk dosegla Leon Stergar, ki je ob tem pobral še devet skokov, in Jirij Macura. Dvomestno število točk je presegel tudi Rok Stipčević z 11. Pri gostih je Karlo Matković dosegel 14 točk in osem skokov.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Megi za zasluženo zmago. V najavi sem napovedal, da bodo motivirani, saj jim je zmaga prinesla obstanek v ligi. Za nas je bila tekma težka, ker smo uradno izpadli iz lige, fantje pa so se morali vseeno motivirati, morali smo dati največ, kar se da. Vidi se, da smo psihološko v slabem stanju, da določene stvari izvajamo na silo. V dveh dneh se bomo skušali resetirati, potem pa mislim, da se bomo pobrali, saj nas v državnem prvenstvu, kjer imamo visoke cilje, čaka še obilo dela. Kot sem rekel, je to bila zame najtežja tekma, kajti uradno smo izpadli iz lige, naslednje leto pa bomo videli kako naprej. Kar se mene tiče, sem dal svoj maksimum. Kljub velikim težavam sem ves čas verjel, da lahko obstanemo v ligi. Na koncu se je izkazalo, a več kot to nisem mogel narediti.«

Vladimir Jovanović, trener Mege Mozzart: »V najavi pred tekmo nisem želel postaviti moštva pod pritisk, saj smo zelo mladi in smo celo sezono igrali na nekem svojem maksimumu, kakršen pač je. Definitivno je bila tekma zelo pomembna. Vemo v kakšnem položaju je Krka in čeprav so izgubili možnost za obstanek v ligi, sem se bal, da bodo njeni kakovostni in izkušeni košarkarji vseeno na svojem nivoju. Res zelo dobro smo odigrali praktično celo tekmo na obeh koncih terena, še posebej v obrambi, za kar bi pohvalil moje igralce. Hitro smo prišli do prednosti desetih točk, ki smo jo vzdrževali ves čas, v zadnji četrtini pa smo povsem prelomili tekmo in jo privedli do konca. Čestital bi fantom za celo sezono, ki je bila zaradi različnih razlogov, virusa, poškodb zelo turbulentna. Sam sem zadovoljen tako z uvrstitvijo na lestvici kot z napredkom mladih igralcev, ki so delali z nami. Razumem Krko in mojega kolega Daliborja Damjanovića, vem v kakšni situaciji so. Upam, da se bodo tako Krka kot Dalibor, za katerega vem, kako je posvečen košarki in kakšen je kot trener in človek, izvlekli iz sedanjega stanja. Krka je moštvo z evroligaško zgodovino in upam, da se bodo po letu premora vrnili v ligo. Zaslužijo si biti v njej, saj so po standarden ABA-ligaš in pomemben klub za to ligo.«

Krkaše sedaj čakata še dve tekmi v Ligi Nova KBM za prvaka. Prva bo že v sredo, 27. 4., ko v Novo mesto prihaja domžalski Helios.

STA; M. K.

