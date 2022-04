Trebanjci 22. krog v derbiju z Ribničani odprli z zmago

23.4.2022 | 08:50

Fotografije s tekme z Ribničani: RK Trimo Trebnje

V petek so bili odigrani prvi trije obračuni 22. kroga Lige NLB. Stanje na lestvici ostaja enako, saj sta ekipi z vrha, Trimo Trebnje in Gorenje Velenje, zabeležili zmagi. Dve točki so vpisali tudi Koprčani.

Derbi kroga med Rikom Ribnico in Trimom Trebnjim se je končal v korist gostov (32:30). Gostujoče moštvo je slavilo zmago tudi na obračunu v Ljubljani. Velenjčani so namreč LL Grosist Slovan premagali s 30:24. Najbolj tesno je bilo na tretji petkovi tekmi. V Kopru so gostitelji zabeležili tesno zmago nad SVIŠ Ivančno Gorico (30:29).

V soboto, ob 19.00, bodo odigrani še preostali štirje dvoboji: Urbanscape Loka bo gostila Ljubljano, Dobova se odpravlja v Ormož, v Celju pričakujejo Slovenjgradčane, Mariborčani pa prihajajo k Herzu Šmartnemu.

LIGA NLB, 22. KROG:

petek, 22. aprila:

RD RIKO RIBNICA : RK TRIMO TREBNJE 30:32 (11:18)

Miličevič 8 (4), Simić in Cimerman po 5; Glavaš 9 (4), Horvat 6.

Igralec tekme: Aljoša Čudič (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Osrednja tekma 22. kroga se je končala z zmagoslavjem Trebanjcev. Izbranci Uroša Zormana so vodili od prve do zadnje minute, na koncu pa osvojili pomembni točki proti tekmecem iz zgornje polovice lestvice.

Rokometaši Trima Trebnjega so temelje za novo zmago postavili že v prvi polovici. Z resno in odgovorno igro v obeh smereh so že v 13. minuti povedli z 10:5, najboljšo predstavo pa pokazali v končnici prvega polčasa, ko so po golu Lovra Viščka v 27. minuti povedli z 18:10. V drugi polovici niso bili tako prepričljivi, lepe zaloge v golih pa niso zapravili. Gostitelji so se jim šest minut pred koncem približali na tri gole (26:29), popoln preobrat pa je preprečil vratar Aljoša Čudič, ki je zbral 17 obramb. V zadnji minuti so Ribničani izkoristili ležerno igro gostov in se jim približali na gol zaostanka (30:31), njihove 16. zmage v tej sezoni pa niso ogrozili.

Pri Trebanjcih sta bila najbolj učinkovita Filip Glavaš z devetimi in Gašper Horvat s šestimi goli. Pri Riku Ribnici je Uroš Miličevič dosegel osem, Brin Cimerman in Božidar Simić pa pet zadetkov.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Celje Pivovarno Laško, Ribničani pa bodo gostovali v Velenju.

IZJAVI PO TEKMI

Uroš Miličevič, rokometaš Rika Ribnice: "Najprej bi čestital Trimu Trebnjemu za novi dve osvojeni točki in dobro rokometno predstavo. Tekmo smo izgubili v prvem polčasu, v katerem smo prikazali slabo igro v obrambi in napadu. V drugem delu smo dvignili raven igre, predvsem pa pokazali več borbenosti. Lovili smo goste in jih na koncu skoraj ujeli, a nam je zmanjkalo časa. V prihodnjih tekmah moramo prikazati igro iz drugega polčasa in rezultati bodo prišli. Rad bi se zahvalil navijačem za izredno vzdušje v dvorani."

Gašper Horvat, rokometaš Trima Trebnjega: "Vedeli smo, da prihajamo na zahtevno gostovanje. Pripravljali smo se resno. Prikazali smo izjemno igro na obeh straneh igrišča, v drugem polčasu smo nekoliko popustili. V končnici so nas Ribničani skoraj ujeli, a smo se zbrali in zasluženo odnesli dve točki. Navijačem bi se zahvalil za lep sprejem v moji nekdanji dvorani. Ribničanom želim čim več sreče v nadaljevanju sezone."

RD KOPER : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 30:29 (13:12)

Poklar 7 (4), Vujović, Sanabor in Makuc po 4; Marojevič 7 (2), Sašek 6.

Igralec tekme: Klej Sanabor (RD Koper)

STATISTIKA

V Kopru se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo, po izjemno dramatični in razburljivi končnici pa so smetano pobrali gostitelji.

V Bonifiki je bil dvoboj povsem enakovreden in izenačen, še v 57. minuti sta bila tekmeca poravnana na 27:27. V prelomnih trenutkih se je tehtnica nagnila na stran gostiteljev, potem ko je izkušeni Tine Poklar realiziral dve sedemmetrovki za vodstvo s 30:28. A Dolenjci niso vrgli puške v koruzo. Po golu Klemna Saška so se v zadnji minuti približali na 29:30 in imeli celo priložnost, da osvojijo točko, a je Marko Marojevič zapravil strel s sedmih metrov.

V primorski ekipi je bil najboljši strelec Tine Poklar, v dolenjski pa Marko Marojevič. Oba sta zadela sedemkrat.

Koprčani bodo v prihodnjem krogu gostovali v Mariboru, rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice pa bodo gostili Ormožane.

IZJAVI PO TEKMI

Bojan Čotar, trener Kopra: "Pričakoval sem, da tekma ne bo enostavna. SVIŠ Ivančna Gorica je korektna ekipa, zadnje tekme igra zelo dobro. Imeli smo nekaj zdravstvenih težav- Čestitam rokometašem za borbenost in težko priigrano zmago."

Aleksander Polak, trener SVIŠ Ivančne Gorice: "Čestital bi ekipi. Držali so navodil, predvsem pa so verjeli, da lahko v Kopru kaj naredimo. Čestital bi tudi Koprčanom za pošteno tekmo. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj sreče. Mislim, da smo si zaslužili vsaj točko. Rokometaši so pustili srce na igrišču. Točke, ki jih rabimo za obstanek v Ligi NLB, bomo iskali kje drugje. Gremo dalje! Graditi moramo na tem, kar smo pokazali in zmagati na prihodnji tekmi. Kopru želim uspešen zaključek sezone in čim manj poškodb."

* Izidi, 22. krog:

- petek, 22. april:

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 30:32 (11:18)

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 24:30 (9:12)

Koper - Sviš Ivančna Gorica 30:29 (13:12)

- sobota, 23. april:

19.00 Urbanscape Loka - Ljubljana

19.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 2011

19.00 Jeruzalem Ormož - Dobova

19.00 Herz Šmartno - Maribor Branik

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 20 1 0 705:534 41

2. Trimo Trebnje 20 16 3 1 593:510 35

3. Gorenje Velenje 21 16 1 4 670:524 33

4. Riko Ribnica 22 12 2 8 645:629 26

5. Urbanscape Loka 21 12 0 9 558:532 24

6. Koper 22 11 1 10 610:592 23

7. Slovenj Gradec 2011 21 11 1 9 590:572 23

8. Maribor Branik 21 9 1 11 547:580 19

9. LL Grosist Slovan 21 8 1 12 541:575 17

10. Dobova 21 7 2 12 548:596 16

11. Jeruzalem Ormož 20 7 2 11 539:596 16

12. Sviš Ivančna Gorica 22 5 0 17 553:626 10

13. Ljubljana 20 2 2 16 564:662 6

14. Herz Šmartno 21 1 3 17 521:676 5

STA; M. K.