Lukšetova ima soglasje tudi trebanjskega občinskega sveta

23.4.2022 | 12:50

Trebanjski občinski svetniki so podali soglasje k imenovanj Karmen Lukše za novo direktorico ZD Trebnje.

Karmen Lukše je na seji predstavila svojo vizijo vodenja zavoda

Trebnje - Tako kot na Mirni je tudi v Trebnjem občinski svet podal soglasje k imenovanju Karmen Lukše za direktorico Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje. Svetniki so se na zadnji seji seznanili s poročiloma o delu nadzornega odbora občine in policijske postaje Trebnje, strinjali so se s tudi predlaganimi cenami storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja tamkajšnji dom starejših občanov.

Lukšetova, ki je na razpisu edina izpolnjevala vse pogoje in jo je svet ZD potrdil kot ustrezno kandidatko za novo direktorico, je na seji svetnikom predstavila svojo vizijo vodenja zavoda, potem pa so besedo dobili člani občinskega sveta. Nado Pepelnak (Županova lista) je zanimalo, kako namerava izboljšati medsebojne odnose zaposlenih v domu, saj po njenem mnenju ti očitno niso najboljši? Špela Smuk (DROT) je bila še konkretnejša: »Kaj boste delali drugače od nekdanje direktorice Vere Rozman?« Lukšetova pravi, da si bo prizadevala za še boljšo povezanost zaposlenih in da bo podprla njihove dobre ideje. Želi vzpostaviti takšno delovno okolje, v katerem bodo vsi zadovoljni, kajti to se posledično pozna pri obravnavi pacientov. Zaveda se, da ima mlajša generacija drugačne vrednote, kot jih imajo starejši zdravniki. »Z mladimi je treba delati drugače, njim je prosti čas zelo pomemben,« je povedala.

Kaj je trenutno najbolj pereče v ZD Trebnje, je vprašal Franci Kepa (SDS)? Po besedah Lukšetove imajo največ težav s pomanjkanjem družinskih zdravnikov. Izpostavila je strukturni problem. Ker so pretežno ženski kolektiv, so odsotnosti zaradi porodniškega dopusta, nege otrok, nekaj zdravnikov ima pri delu različne omejitve, tako da le redki opravljajo vsa področja. A zadeve naj bi se obrnile na bolje. Zaposlili so že eno njihovo štipendistko, v kratkem bodo še dve. Prav tako bodo nadaljevali s štipendiranjem zdravnikom, saj je potem še večja možnost, da se ti zaposlijo v Trebnjem. »Potekajo pogovori tudi z dvema mladimi zdravnikoma iz tujine, pričakujemo, da v maju opravita strokovni izpit in da jih bomo potem lahko zaposlili pri nas,« je o načrtih glede novih kadrov povedala Lukšetova.

Blaž Ovnik (SLS) je izrazil pomislek, če je glede na trenutno stanje Lukšetova primerna za novo direktorico. »ZD pri vodenju rabi trdo roko, ne želim, da bi bili vi direktorica, strici iz ozadja, pa bi vodili zavod,« je pripomnil Ovnik. Župan Alojzij Kastelic je ob tem poudaril, da je Lukšetova primerna kandidatka za novo direktorico, veseli ga, da zagovarja javno zdravstvo, dodal je še, da ZD nujno rabi direktorja s polnimi pooblastili.

V razpravi se je oglasil tudi Simon Erjavec (DROT), zanimalo ga je, če in na kakšen način bodo merili učinkovitost zdravnikov. Lukšetova je odgovorila, da že zdaj spremljajo realizacijo obsega programov, zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Dodala je še, da bodo tudi preverjali odzivnost zdravnikov, če jih po telefonu pokličejo njihovi pacienti.

Občinski svet je na seji tudi imenoval nove predstavnike občine v svet zavoda ZD Trebnje. Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bil, da so člani Vera Rozman, Branko Longar in Nino Zajc. Špelo Smuk (DROT) je pri tem izpostavila, da se ji ne zdi razumno, zakaj bi bila nekdanja direktorica, ki je sama odstopila, zdaj v svetu zavoda. Predlog komisije pri glasovanju ni dobil zadostne podpore in ni bil sprejet, zato je vsak član občinskega sveta povedal, koga predlaga v svet zavoda. Največ glasov so dobili Nino Zajc, Blaž Ovnik in Branko Longar.

Besedilo in fotografije: R. N.

