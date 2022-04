Črnomaljci podelili dve ekološki pohvali Breza

23.4.2022 | 17:00

Črnomelj/Jelševnik - Na Izletniški kmetiji Zupančič na Jelševniku je včeraj, ob svetovnem dnevu Zemlje, potekala prireditev »Na obisku pri črni človeški ribici«, na kateri je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek podelil dve ekološki pohvali »Breza«. To so prejeli Silvo Zupančič in Ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj z mentorico, so sporočili z občine.

»Breza« je javna pohvala pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj. Ekipa mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj z mentorico (Bajuk Manca, Kavčič Vid, Vraničar Špela, Vesna Fabjan) je pohvalo prejela za raziskovalno delo na področju varovanja okolja na podlagi raziskovanja črnega močerila in njegovega habitata, Silvo Zupančič pa za prispevek k osveščanju o pomenu varovanja okolja in prizadevanje k prepoznavnosti pomena črnega močerila lokalno in širše.

Ker sta oba prejemnika priznanja na področju črne človeške ribice, je bila prireditev posvečena prav temu belokranjskemu endemitu. Svoje delo je predstavila ekipa mladih raziskovalcev, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi Info center črne človeške ribice. Uvodoma so za kulturni program poskrbeli učenci Glasbene šole Črnomelj in recitatorka Eva Starašinič, zbrane pa je nagovoril župan Andrej Kavšek, so še sporočili z občine.

