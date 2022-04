FOTO: Blagoslov starodobnikov na Mirni

23.4.2022 | 18:50

Na Mirni so dopoldne gostili 14. blagoslov starodobnikov.

Janez Potokar ob Renault 10 major (letnik 1967)

Konrad Šepec in njegov starodobnik iz leta 1938

Starodobnike je blagoslovil župnik Slavko Kimovec.

Mirna - Mirno so danes dopoldan preplavili ljubitelji starejših avtomobilov, ki so se zbrali na tradicionalnem 14. srečanju in blagoslovu starodobnikov. Okoli 150 različnih vozil, med njimi je bilo veliko znamenitih fičkov, hroščev, pejčkov, potovalnih Volkswagnovih kombijev in drugih, je poželo precej pogledov radovednežev, kajti danes teh avtomobilov ni več veliko na naših cestah.

Janez Potokar, eden od soorganizatorjev dogodka, je ponosno razkazoval svojega zgodovinskega lepotca, Renault 10 major letnik 1967. »Le še eden takšen je v Sloveniji, ima ga prijatelj iz Bele krajine. Ta tip modela so leta 1973 nehali delati, Renault je šel takrat naprej z razvojem,« pove Potokar. Kupil ga je leta 1991, prejšnji lastnik je bil iz Spodnje Idrije. Avto je imel takrat le 53.000 tisoč prevoženih kilometrov, na sedežih in vratih je bil še polivinil, se spominja Potokar. »Imel sem ga za družinski avto. Zob časa ga je nato nekoliko načel in leta 2009 sem ga obnovil, pri tem mi je pomagal tudi Franc Brodnik iz Trebnjega. Med drugim sem namestil povsem nove sedeže, tako da je zdaj vožnja še toliko bolj udobna. Zadnji dve leti je avto bolj ali manj stal doma v garaži, šele pred kratkim sem ga ponovno registriral,« pravi Potokar in doda, da je podobnega imel tudi njegov oče.

Precej ljudi se je zadržalo tudi ob starodobniku, ki ga je pripeljal Konrad Šepec iz Kukenberka. »Gre za avtomobil Auto Union Wanderer, pravijo, da je edini v Sloveniji, na svetu pa jih je v voznem stanju samo še 160,« pove, ko ga vprašamo, za kakšen tip oldtimerja gre. Že kot otrok se je navdušil nad avtomobili, restavriranje starodobnikov pa je njegov hobi. »Mi,ki se s tem ukvarjamo, smo eni posebneži. Tale Wanderer je letnik 1938, kupil sem ga od starejšega gospoda iz Naklega pri Kranju, ki je zaradi poslabšanja vida izgubil vozniško dovoljenje. Zanj so se zanimali Avstrijci, a zaradi epidemije koronavirusa niso mogli ponj, zato ga je lani marca prodal meni,« pripoveduje Šepec. Avto je bil v dokaj slabem stanju, zato se je lotil obnove. Vanj je vložil veliko ur prostega časa. »Z njim sem prevozil le 200 kilometrov. Nima servo volana, zato moraš biti kar močen, da ga pelješ. Tehta okoli 1,7 tone, razvije pa hitrost do 110 kilometrov na uro,« še navrže nekaj tehničnih značilnosti.

Srečanje in blagoslov starodobnikov na Mirni je pripravilo Društvo ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast Tržišče in VW klub Dolenjske in Bele krajine ob pomoči Občine Mirna. »Presrečen sem, da se po dveh letih spet lahko takole družimo. Lastniki starodobnikov si na tem tradicionalnem srečanju tudi izmenjajo izkušnje in vidijo, kaj so naredili drugi. Lepo je da toliko ljudi skrbi za starodobnike, kot vidimo, so mnogi še vedno primerni za vožnjo,« je povedal mirnski župan Dušan Skerbiš, ki se spominja, da so prva tovrstna srečanja organizirali v nekdanji Krajevni skupnosti Mirna. Dogodek se je prijel, zato že vrsto let vztrajajo z organizacijo.

Predsednik VW klub Dolenjske in Bele krajine Martin Mislovič je bil vesel, da se je letos na Mirni zbralo toliko ljubiteljev starodobnikov. »Veliko več jih je kot na zadnjih srečanj pred epidemijo. Vsi so verjetno komaj čakali, da znova naredijo kakšen krog s svojimi jeklenimi konjički. Mnogi pridejo po blagoslov za srečno vožnjo pred letošnjo sezono,« je še povedal Mislovič.

Župnik Slavko Kimovec je blagoslovil starodobnike in njihove lastnike, ki so se potem podali na vožnjo po Mirnski dolini.

Besedilo in fotografije: R. N.

