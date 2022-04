Spomnili so se dogodkov na Medvedjeku izpred 80 let

23.4.2022 | 21:00

Delegacija je pred kip partizana položila venec.

Slavnostni govorec na današnji slovesnosti je bil upokojeni polkovnik Slovenske vojske Vasilije Maraš.

Medvedjek - Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je danes pripravilo slovesnost v počastitev 80. obletnice bitke na Medvedjeku. Slavnostni govorec je bil upokojeni polkovnik Slovenske vojske Vasilije Maraš, ki je poudaril, da je pomembno, da negujemo spomin tudi na takšne zgodovinske dogodke.

»Država, ki ne ceni svoje vojaške zgodovine, nima svoje zgodovine. Dogodek iz leta 1942, ki se ga danes spominjamo, ko je manjša skupina partizanov zaustavila italijansko kolono črnosrajčnikov, je pomemben za nas vojake,« je povedal Maraš in dodal, da ima narod vedno pravico in dolžnost braniti se pred okupatorjem. Opozoril je, da nedopustna vojna poteka le okoli 1000 kilometrov stran od nas v Ukrajini.

Po besedah predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje Boštjana Sladiča so na Medvedjeku v preteklosti potekali številni pomembni boji. »Že iz Napoleonovih časov se je pokazal kot vojaško pomemben kraj, prav tako v prvi in drugi svetovni vojni kot tudi med osamosvojitveno vojno za samostojno Slovenijo pred tremi desetletji. Na takšne jubileje ne smemo pozabiti, ker namreč to je naša zgodovina, ki se jo moramo zavedati in spoštovati,« je dejal Sladič.

Ob bližajočem se prazniku dnevu upora proti okupatorju se bomo po njegovih besedah znova spomnili Osvobodilne fronte, ljudi, ki so se zavestno uprli okupatorju. »Zavestno so branili svojo domovino, zato so se prostovoljno odločili. Osvobodilna fronta je združila več različno mislečih, tudi danes to potrebujemo, zato se moramo spominjati dogodkov iz preteklosti, ki so resnično zaznamovali slovensko zgodovino,« je še dodal.

Besedilo in fotografije: R. N.

