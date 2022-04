FOTO: Od Zelemenjave do konkretne hrane Odprte kuhne

23.4.2022 | 19:40

Iz Odprte kuhne se je kadilo in dobro dišalo. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes je bil novomeški Glavni trg prvič letos poln obiskovalcev, ki sta jih privabili kar tri prireditve, Mestna tržnica, Zelemenjava, ki jo je ob dnevu zemlje pripravil novomeški Rdeči križ, in predvsem Odprta kuhna, v kateri se je na svojih stojnicah s hrano, značilno za različne konce sveta, predstavilo petindvajset ponudnikov, ki bodo za svojimi piskri, kastrolami in kuhalnicami v rokah vztrajali do devetih zvečer, če jim že prej ne bo zmanjkalo surovin. Novomeščani so se tudi tokrat tako kot v preteklosti njihovemu vabilu množično odzvali.

Zelemenjava (foto: I. Vidmar)

Na Zelemenjavi so pristaši samooskrbe in vrtičkarstva izmenjali svoje sadike vrtnin in rož ter semena in se naučili temeljnih postopkov oživljanja. V sklopu mestne tržnice so ponudbo dopolnili in popestrili z izmenjavo semen, sadik in potaknjencev, ki so jih prinesli obiskovalci. Območnemu združenju RKS Novo mesto, ki je organizator 14. Zelemenjave, so sadike podarili Kmetija Pleško, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Krnc d.o.o., Cvetličarna Colarič Peter, Kmetija Kastelic, Kmetija Marko Vodopivec, Kmetijska trgovina Trbanc, Irena Pust-Rangus, Sadjarstvo Bučar, Janov vrt, Kmetija Medle, Cvetličarna in vrtnarija Miklavčič.

Program Zelemenjave je popestrila tudi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in predstavila Knjižnico semen, kamor so se lahko obiskovalci vpisali tudi na licu mesta. Članici Društva študentov medicine pa sta prikazovali temeljne postopke oživljanja z AED. Vsi prostovoljni prispevki, ki so jih ljudje namenili namesto menjave, pa so zbrani v Sklad za pomoč ljudem v stiski na OZ Rdečega križa Novo mesto iz katerega se sredstva porabijo v obliki finančne pomoči socialno ogroženim za pomoč pri kritju najnujnejših stroškov. Zelemenjava je uspela, odzvalo se je več kot 270 ljudi, zamenjali so 1575 sadik in s prostovoljnimi prispevki zbrali 447 evrov.

Zelemenjavo so organizirali udeleženci socialne aktivacije MOST, ki se na Območnem združenju RK Novo mesto vključujejo v različne aktivnosti in si pridobivajo nova znanja in izkušnje za uspešen nastop na trgu dela. Projekt socialne aktivacije se izvaja v okviru EU socialnega sklada, vodi ga Ministrstvo za delo socialne zadeve in enake možnosti.

I. V., B. O.

