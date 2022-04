FOTO: Upokojenci živahni - za 20. rojstni dan zbornik in razstava

24.4.2022 | 18:00

Vodji sekcij Terezija Balažević in Zdravko Červ ter predsednica DU NM Rožca Šonc in častna članica društva Ana Bilbija, na desni pa mentor Snovanjcev Milan Markelj - na skupni fotografiji ob jubilejni prireditvi.

Literati so se na prireditvi predstavili s prispevki iz zbornika.

Snovanjci so lahko ponosni na lepo bero zbornikov.

Novo mesto - Literarna in likovna sekcija Snovanja in Jutro delujeta v okviru Društva upokojencev Novo mesto že plodnih dvajset let. Jubilej so člani proslavili v prostorih društva, ko so predstavili svoj nov zbornik z naslovom Na svoji poti ter likovno razstavo Odmik. Dogodek so pripravili ob včerajšnjem svetovnem dnevu knjige.

Klavdija Kotar, vodja območne izpostave Javnega sklada RS za ljubiteljske Novo mesto, je obema sekcijama podelila priznanje za 20-letno ustvarjalno delo na področju ljubiteljske kulture – prevzela sta ju predsednica Snovanjcev Terezija Balažević ter Zdravko Červ, ki vodi likovno sekcijo Jutro.

Literati Na svoji poti

Urednik zbornika in dolgoletni mentor Snovanjcev Milan Markelj je na prireditvi poudaril, da so v 20 letih Snovanjci ustvarili izjemno knjižno bero 12 zbornikov in več posameznih pesniških in proznih knjig.

Med zborniki so kar trije tematski: enega so posvetili 650-letnici Novega mesta, v drugem so se osredotočili na temo »prvikrat«, ko so na novo z očesom literature pogledali v tisti življenjski trenutek, ko se nekaj dogodi ali razodene prvikrat, v tretjem, jubilejnem zborniku, pa je vsak literat v dosedanjem ustvarjanju poiskal tisto, kar se njemu samemu kaže kot najbolj njegovo. Izbral je torej tisto poezijo ali prozo, ki se njemu samemu zdi najboljša, za katero čuti, da se z njo najbolj pokaže in prepozna kot literati. Zato zbornik z naslovom Na svoji poti.

»Nova skupna knjiga je tako pestra in različna po vsebini, kot so si med seboj različni avtorji tako po izobrazbi, življenjskih izkušnjah kot po ustvarjalni moči in hotenjih,« pravi Markelj, ki je poudaril še, kako pomembno je, da človek ostane ustvarjalen tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Za pregled dela in dosežkov 20-letnem delovanje Literarne sekcije Snovanja pri DU Novo mesto je poskrbela njihova članica Marinka Marija Miklič.

V zborniku se predstavlja 15 literatov, likovna dela, ki knjigo popestrijo, pa je prispevalo 16 članov likovne sekcije Jutro. Tudi likovniki so se sami odločili, s katero svojo stvaritvijo se pokažejo javnosti.

Jutro in njihov Odmik

Razstava likovnikov Jutro z naslovom Odmik.

Na slikarski razstavi Odmik, ki bo lep čas na ogled v prostorih upokojenskega društva v Novem mestu, se 13 avtorjev predstavlja z 29 abstraktnimi slikami. »Razstavo smo tako naslovili, ker so dela odmik od realnosti, kar abstraktna slika v resnici tudi je. Gre za odmik od našega običajnega, tradicionalno realističnega slikarstva,« pove njihov mentor Zdravko Červ. Likovniki so ob jubileju prispevali tudi nov list Rastoče knjige.

Sicer pa so Jutrovci, ki štejejo preko trideset članov, ustvarjalno aktivnih pa je 15, v zadnjem času res dejavni. Kot pravijo, imajo trenutno kar tri razstave: v Škofijske karitas Novo mesto v Šmihelu, v prostorih jedilnice Splošne bolnice Novo mesto in tretjo v prostorih Društva upokojencev Novo mesto. Na omenjenih treh razstavah je v dolenjski prestolnici na ogled 73 slik petnajstih članov likovne sekcije Jutro. Razstavo Iz dežele pod Slivnico, ki je bila v njihovem društvu od marca, pa so te dni podrli. Na tej razstavi so razstavljali 29 slik.

»Te številke nam pripovedujejo, da smo pri ustvarjanju člani LS Jutro, upokojenci večinoma v spoštljivih letih, še zelo aktivni. V zadnjih dveh mesecih smo torej na štirih razstavah skupno razstavili kar 102 sliki. Jutrovci si lahko samo čestitamo, pridni smo,« pravijo. Vsa leta skrbijo za izobraževanja, udeležujejo se razstav, ekstemporov, itd.

Pohvalnih besed tako o literarni kot o likovni sekciji Društva upokojencev Novo mesto je bila na prireditvi, ki jo je povezovala Slavka Kristan, tudi predsednica društva Rožca Šonc. »Vsi resnično veliko prispevajo k programu društva, nas bogatijo z literarnimi in likovnimi deli ter širijo znanje med vse naše članstvo,« je dejala in v zahvalo prejela pozornost.

Dogodek so popestrili mlade kitaristke.

Besedilo in foto: L. Markelj

