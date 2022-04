Zaklenjena v stranišče in poplavljeno zaklonišče

24.4.2022 | 08:30

Javno stranišče v uličici med tržnico in Glavnim trgom v Novem mestu. Uporabnico so včeraj reševali gasilci ... (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.19 se je na regionalni cesti pri naselju Veliki Podlog, občina Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, nudili pomoč poškodovanemu in do prihoda policije usmerjali promet. Reševalci NMP Krško so voznika prepeljali v UC Brežice.

Poškodovani otrok s helikopterjem v UKC

Ob 17.10 je posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu poletela v Kočevje, od koder je prepeljala poškodovanega otroka v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovanca.

Poplavljeno zaklonišče

Ob 21.12 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem počila vodovodna cev v zaklonišču. Iztekajoča voda je poplavila prostore zaklonišča in kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so iz prostorov izčrpali okoli osem kubikov vode. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Komunale Trebnje.

Goreli električni kabli

Ob 23.11 sta v gozd v romskem taboru pred Artižo vasjo v občini Ivančna Gorica gorela dva manjša kupa električnih kablov, ki pa sta sama dogorela. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični.

Zaklenila se je v stranišče

Ob 12.12 so na Glavnem trgu v Novem mestu, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata v javnih sanitarijah, v katere se je zaklenila uporabnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR ŠJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC MAČKOVEC 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.