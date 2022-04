Krevs prvi na DP na 10.000 m

24.4.2022 | 10:00

Mitja Krevs (foto: Peter Kastelic / AZS)

Radovljica - Mitja Krevs je zmagal na državnem prvenstvu v teku na 10.000 m, ki so ga v sklopu atletskega mitinga včeraj pripravili v Radovljici. S časom 30:25,07 sekunde je prepričljivo, za več kot minuto ugnal Domna Dornika (31:48,17).

Med atletinjami je najboljši čas dosegla Špela Gonza med mlajšimi članicami (36:25,22).

- Izidi, 10.000 m:

- člani

1. Mitja Krevs (Šen) 30:25,07

2. Domen Dornik (Kla) 31:48,17

3. Blaž Orešnik (Orm) 32:04,29

- do 23 let:

1. Jože Lapoši (Pom) 33:44,67

- članice

1. Klara Rajšek (ŠL) 45:50,16

2. Tina Žežlin (Gor) 47:03,02

- do 23 let:

1. Špela Gonza (Šta) 36:25,22

- do 20 let:

1. Nina Pečnik (Krk) 38:51,76

Državni prvak v teku na 10.000 metrov med mlajšimi mladinci je postal Tjaš Pelko iz Sevnice, ki je razdaljo pretekel v času 36:09,67.

Tjaž Djaip Bartolj (Krka) je s časom 17:12,03 zmagal med pionirji U16, ki so tekli na 5000 metrov, Lukas Dovnik (Štajerska) pa s časom 11:39,44 med pionirji U14, ki so tekli na 3000 metrov.

Mlajše mladinke so tekle na 5000 metrov, naslov državne prvakinje pa je s časom 19:13,27 osvojila Mina Macedoni (Krka). Sara Bilban (Šmarnogorska naveza) je s časom 10:58,61 slavila med pionirkami U16, ki so tekle na 3000 metrov, Kiara Blatnik (Blanca) pa s časom 7:14,91 med pionirkami U14, ki so tekle na 2000 metrov.

STA; M. K.