Posavci nazadovali na 11. mesto

24.4.2022 | 09:00

Foto: RK Dobova

Ormož - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so na včerajšnji tekmi 22. kroga lige NLB premagali Dobovo z 31:25 (14:12).

* Dvorana Hardek, gledalcev 300, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Mlač Černe, Bogadi 5, Čudič 5 (5), Voljč 1, Pungartnik, Fergola 2, Žuran 8, G. Hebar 2 (1), M. Hebar, Šulek, Pandev, Kosi 4, Krabonja, Ćirović 4.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek, Abramović 1, Dragan 5, Luzar, Kučič, Rantah 4, Šukić 3, Kamnikar, Mlakar 4, Ferenčak 1, Kozolić, Mijušković, Nešić 7 (2).

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 6 (6), Dobova 5 (2).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 8, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Prleki so dosegli osmo zmago v tej sezoni, po njej so napredovali na deveto mesto, Posavci so nazadovali na enajsto.

V prvem polčasu je bila tekma povsem enakovredna, druga polovica tekme pa je minila v znamenju domačih rokometašev. "Vinarji" so si sredi polčasa priigrali sedem golov prednosti (24:17), lep kapital pa zadržali vse do konca dvoboja.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Rok Žuran z osmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Alen Skledar s 14 obrambami. Za gostujočo ekipo je Ignjat Nešić dosegel sedem zadetkov.

Ormoška zasedba se bo v prihodnjem krogu v gosteh pomerila z Ivančno Gorico, ekipa iz Dobove bo gostila LL Grosist Slovan.

* Izidi, 22. krog:

- petek, 22. april:

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 30:32 (11:18)

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 24:30 (9:12)

Koper - Sviš Ivančna Gorica 30:29 (13:12)

- sobota, 23. april:

Urbanscape Loka - Ljubljana 35:29 (20:13)

Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 2011 39:31 (22:13)

Jeruzalem Ormož - Dobova 31:25 (14:12)

Herz Šmartno - Maribor Branik 30:26 (15:14)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 22 21 1 0 744:565 43

2. Trimo Trebnje 20 16 3 1 593:510 35

3. Gorenje Velenje 21 16 1 4 670:524 33

4. Riko Ribnica 22 12 2 8 645:629 26

5. Urbanscape Loka 22 13 0 9 593:561 26

6. Koper 22 11 1 10 610:592 23

7. Slovenj Gradec 2011 22 11 1 10 621:611 23

8. Maribor Branik 22 9 1 12 573:610 19

9. Jeruzalem Ormož 21 8 2 11 570:621 18

10. LL Grosist Slovan 21 8 1 12 541:575 17

11. Dobova 22 7 2 13 573:627 16

12. Sviš Ivančna Gorica 22 5 0 17 553:626 10

13. Herz Šmartno 22 2 3 17 551:702 7

14. Ljubljana 21 2 2 17 593:677 6

STA; M. K.