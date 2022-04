Do 16. ure 49,3-odstotna volilna udeležba

24.4.2022 | 10:30

Ob 7. uri se je po državi odprlo okrog 3000 volišč za državnozborske volitve. Volivci svoj glas lahko oddajo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk. Kakšna je bila volja volivcev, bo znano zvečer, ko bodo predvidoma jasni obrisi nove sestave državnega zbora.

Do 19. ure bo odprtih 2995 rednih volišč ter 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Danes ima 1.695.766 volilnih upravičencev priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Izbirali bodo med 1476 kandidati, ki se za poslansko funkcijo potegujejo na 20 kandidatnih listah.

Volivci so na dom prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja. Tega lahko volivec skupaj z veljavnim osebnim dokumentom prinese s seboj na volišče, a volil bo lahko tudi, če obvestila ne bo imel pri sebi, in sicer na podlagi vpisa v volilni imenik. Tisti, ki bo pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, pa ima možnost, da glasuje s posebnim potrdilom. Tega mu bodo lahko tudi danes izdali na upravni enoti.

Na volišču bo volivec prejel glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oz. kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka ob imenu liste, ki je pred imenom kandidata. Glasovnica pa bo veljavna tudi, če bo volivec sicer glasoval drugače, vendar bo njegova volja jasno razvidna.

Vse do zaprtja volišč velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Prijave kršitev volilnega molk je mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Volilne komisije bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11. in do 16. ure. Po zaprtju volišč bodo najprej znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo nekatere medijske hiše.

Po 20.30 pa bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen.

Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. maja. Uradni izidi naj bili znani do 10. maja, ko bo torej dokončno znano, kakšna bo sestava devetega sklica državnega zbora.

Dodano ob 13.00:

Do 11. ure je na volitvah v državni zbor glasovalo 356.976 volivk in volivcev oziroma 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, je v izjavi za medije povedal direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko. Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Kranj, 22,87-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, 19,86-odstotna.

Na državnozborskih volitvah leta 2018 je do 11. ure glasovalo 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna volilna udeležba pa je tedaj bila 52,64-odstotna, je spomnil Vučko. Zato po njegovih besedah lahko pričakujemo višjo volilno udeležbo kot pred štirimi leti.

Direktor DVK je ob tem opozoril, da je uporaba mask na volitvah tako za volilne odbore kot tudi za volivce priporočena, ni pa obvezna. So pa zaščitne maske obvezne tam, kjer so volišča v zdravstvenih domovih in domovih za starejše.

Glede zapletov nekaterih izseljencev, ki še niso prejeli glasovnic, je Vučko pojasnil, da vse te podatke zbirajo. "Ve se, da nekateri volivci niso prejeli volilnega gradiva. Mi bomo o tem seznanili državno volilno komisijo kot služba, odločala pa bo državna volilna komisija," je dodal Vučko, ki pa ni želel komentirati morebitnega vpliva na volitve ali možnost ponovljenih volitev.

Glede na to, da je pričakovati višjo volilno udeležbo kot na zadnjih volitvah, bi se lahko objava rezultatov nekoliko zamaknila, je dodal Vučko.

Na predčasnih volitvah se je glasovanja udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivcev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.

Dodano ob 18.25:



Do 16. ure 49,3-odstotna volilna udeležba

Do 16. ure se je volitev v državni zbor udeležilo 836.081 volivcev oz. 49,3 odstotka vseh volilnih upravičencev. Najvišja je bila volilna udeležba v volilni enoti Kranj, 51,9-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Maribor, in sicer 46,6-odstotna, je v izjavi za medije povedal predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob.

Na prejšnjih parlamentarnih volitvah leta 2018 je do 16. ure glasovalo 34,32 odstotka volilnih upravičencev.

Glede zapletov z glasovnicami za slovenske državljane v tujini je direktor službe DVK Dušan Vučko je ocenil, da je več kot jasno, da del volivcev ni pravočasno prejel volilnega gradiva za glasovanje v tujini, koliko, pa ni znano. Sicer pa je po informacijah DVK tudi v diplomatskih predstavništvih v tujini volilna udeležba višja kot v preteklih letih.

Tem številkam bo treba prišteti še glasovnice iz predčasnega glasovanja. Predčasnega glasovanja se je sicer udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivcev. Gre za najvišjo udeležbo na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.

Vučko je komentiral tudi današnji incident, ko je Vladislav Troha skupaj s somišljeniki vdrl na sedež DVK. Vučko upa, da se ni okužil. Sicer pa želi direktor službe DVK najprej preveriti pri pristojnih organih, ali drži informacija, da je Troha okužen z novim koronavirusom. Če bo ta informacija potrjena, pa "bom v skladu z zakonom zaščitil svoje delavke in definitivno ovadil gospoda za namerno razširjanje nalezljive bolezni. Tukaj se pa igrali ne bomo", je napovedal

STA; M. K..