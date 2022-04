Rokometaši Krke se vračajo v najelitnejšo druščino

Črnomelj - Članska izbrana vrsta Moškega rokometnega kluba Krka je sinoči v 23. krogu 1. B SRL gostovala pri zadnjeuvrščeni ekipi Rokometnega kluba Črnomelj in si tri kroge pred koncem sezone že zagotovila nastop v 1. NLB ligi. Sinočnja tekma se je v črnomaljski športni dvorani končala s 30:39 (16:20).

Rokometaši Krke so izpolnili zastavljeni cilj in se po sinočnji, že sedemnajsti zaporedni zmagi, veselili vstopa v najelitnejšo rokometno ligo. Veselja in zadovoljstva ob tem niso skrivali, saj so z dosedanjimi odličnimi predstavami doma in na gostovanjih zadovoljili ljubitelje in podpornike kluba. Čeprav so Novomeščani, ki so bili na tem srečanju v vlogi nespornega favorita, tekmo začeli nekoliko v krču in dovolili, da so gostitelji v uvodnih minutah povedli s 6:4, so kasneje zaigrali bolje ter prevzeli vajeti igre v svoje roke. Belokranjci so po svojih močeh do polčasa še nekajkrat zapretili krkašem, ki so polčas dobili s 16:20. Varovanci trenerja Mirka Skoka so tudi v drugem delu dokazali, da so za razred ali dva boljši nasprotnik. S pridom so izkoriščali napake gostiteljev ter do zadnjega sodniškega žvižga vzdrževali prednost, na koncu pa se povsem zasluženo veselili novega para točk. Tekma se je končala z rezultatom 30:39 v korist Novomeščanov.

Pri ekipi Črnomlja je 11 zadetkov vknjižil Luka Muhič, pri Krki pa sta bila s po osmimi goli najuspešnejši Jernej Avsec in Uroš Knavs.

Izjavi po tekmi:

Marko Goleš, igralec RK Črnomelj: »Na začetku je bila tekma še napeta, potem pa je v ospredje prišla kakovost Krke, ki je na današnji tekmi zasluženo zmagala.«

Uroš Knavs, igralec MRK Krka: »Vedeli smo, da nam do uvrstitve v prvo ligo manjka le še ena zmaga, pa tudi, da zna biti ekipi Črnomlja doma zelo neugoden nasprotnik. Po začetnih težavah smo se zbrali in tekmo suvereno pripeljali do konca in jim vzeli obe točki. Mislim, da smo se povsem zasluženo uvrstili nazaj v prvo ligo.«

Statistika: RK ČRNOMELJ: Bagarič (3 obrambe), Plut (2 obrambi), Janković, Pezdirc, Medic 4, Schweiger 1, Matkovič 2, Goleš 5, Horvat, Jovanović 3, Kump 1 (1), Stariha 3, Muhič 11 (5), Rožmarin, Domitrovič,

MRK KRKA: Rauh (6 obramb), Brajer (4 obrambe), Bradeško 5, Majstorović 5 (2), Grojzdek 1, Ernestl 1, Knavs 8 (3), Klemenčič 2, Vukić 5, Rašo, Lončar 3, Kukman, Matko 1, Avsec 8,

Sedemmetrovke:RK ČRNOMELJ 8 (6), MRK KRKA 5 (5)

Izključitve: RK ČRNOMELJ 4 minut, MRK KRKA 8 minut

Rokometaše Krke tako do konca letošnje uspešne sezone čakajo še tri tekme. Po krajšem premoru bodo najprej doma gostili ekipo Škofljice, nato pa sledita še zadnji dve gostovanji letos. Sezono 2021/22 bodo sklenili v Sevnici, še prej pa jih čaka gostovanje v Grosuplju.

