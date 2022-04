Pred Vinsko vigredjo ocenili vina

24.4.2022 | 19:00

Predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof

Vodja ocenjevanja Andrej Bajuk

Trenutki odločitve (vse foto: M. L.)

Metlika - Društvo vinogradnikov Metlika je včeraj organiziralo ocenjevanje vin za letošnjo 40. Vinsko vigred v Metliki. Kot sta povedala predsednik Društva vinogradnikov Metlika Andrej Škof in vodja ocenjevanja Andrej Bajuk, so ocenili 239 vzorcev, med katerimi je bilo poleg belokranjskih vin tudi 26 vzorcev iz Hrvaške, in sicer iz bližnje Vivodine z okolico. S tako udeležbo je bilo ocenjevanje mednarodno.

Po Bajukovih besedah so jih izmed vseh prejetih vzorcev izločili okrog pet odstotkov. »To je razmeroma malo glede na težaven letošnji letnik, in glede na to, da nimamo predtekmovanja in ocenjevanj. Razen martinovanja v Črnomlju in v Semiču in mogoče ocenjevanj v posamezni vinski gorici ni predizbora. Tako da lahko pohvalim pridelovalce, da so res odlični in dovzetni za strokovna priporočila pri pridelavi vin. Glede težavnosti letnika so res odlične ocene. To kaže, da je Bela krajina pravo območje za pridelavo vin in da belokranjski vinogradniki znajo pridelati vrhunska vina,« je povedal vodja ocenjevanja Andrej Bajuk.

Vinska vigred bo 20. in 21. maja, je povedal predsednik Andrej Škof. Na vigredi bodo tudi podelili diplome za ocenjena vina in šampionske nazive za pet različnih sort. Tako bodo podelili naziv šampion za najbolje ocenjeni belokranjec PTP, najboljšo metliško črnino PTP, najbolje ocenjeno suho vino rednega letnika, se pravi letnika 2021, in za vino z najvišjo oceno na včerajšnjem ocenjevanju ter za najbolje ocenjeno tuje vino. Teh pet šampionskih nazivov podelijo na prvem dnevu Vinske vigredi.

Na vinski vigredi bodo tudi razglasili kraljico metliške črnine. Izbor kraljice bo v naslednjih dneh organiziralo Turistično društvo Metlika.

»Novost letošnje vinske vigredi bo - in k temu povabim stalne obiskovalce in tiste, ki še razmišljajo, ali bi obiskali to prireditev - da bo pod istim šotorom na enem mestu združenih petnajst vinarjev. Do sedaj so na Vinskih vigredih imeli vinarji vsak svoj predstavitveni prostor, sodelovalo je pet ali šest vinarjev. Letos smo uspeli tudi preko društva nekoliko spremeniti potek prireditve. Tako da bo letos vinski del potekal bolj na festivalski način. Vinarji se bodo predstavili v skupnem šotoru, kjer bo moč dobiti kozarec na kavcijo ter vina plačevati z boni. Predvsem bo večja, pestra izbira vinarjev. Na letošnji vinski vigredi se bodo predstavili tudi novi, mladi vinarji. Tako naj bi obiskovalci spoznali, da Beli krajini ni pet, šest vinarjev, ampak da je tu več vinarjev, ki skupaj zmorejo pridelati odlična belokranjska vina,« je povedal Škof.

Včeraj po končanem ocenjevanju je strokovna komisija obiskala vinogradnike, katerih vina so na ocenjevanju prejela naslov šampion. V komisiji so bili predstavniki društva vinogradnikov in ocenjevalne komisije ter občine. »Obiščemo vseh pet aktualnih dobitnikov naziva šampion. Tako preverimo. ali je dejansko v njihovih kleteh vino, ki so ga dali v oceno. Obisk je nenapovedan. Malo pred tem, preden pridemo, jih pokličemo, povemo jim za osvojeni šampionski naslov in da jih bomo obiskali,« je povedal Andrej Škof, predsednik Društva vinogradnikov Metlika.

Razporeditev šampionskih naslkovon po včerajšnjem ocenjevanju je naslednja: šampion belokranjec PTP je pridelala Vinska klet Metlika, tudi šampion metliška črnina je iz te kleti, naziv šampion tekočega letnika gre v vinsko klet Prus, iz katere je tudi šampion najvišje ocenjeno vino. Šampion tujih vin je iz kleti Pečaver.

M. L.

