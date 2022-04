Straški občinski praznik

24.4.2022 | 19:00

Straža - Občina Straža je v petek zvečer pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na 22. april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk. Na večerni slovesnosti so podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja.

Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili Stanetu Zupančiču iz Rumanje vasi za dolgoletno delo v prostovoljnem gasilstvu in aktivno delovanje v Župnijski Karitas. Priznanje Franca Červana pa je letos prejel Damjan Jerman za dosežke na področju športa. Njegov prispevek na športnem področju se kaže v uspešnem vodenju športno-rekreativnega društva Breza, ki združuje ljubitelje balinanja, kolesarstva, streljanja, pohodništva in izletov. Podelili so tudi šest županovih priznanj. Prejemniki so letos: Helena Murgelj, Danijela Barbič, Anica Foršček in Andreja Radešček ter Društvo upokojencev Straža ob 40-letnici delovanja in Lekarna Straža, ki obeležuje 25-letnico obstoja.

Nagrajencem je čestital in se jim zahvalil za njihovo vlogo pri napredku in razvoju občine, društveno in humanitarno delo župan Dušan Krštinc. Med pomembnejšimi investicijami v zadnjem letu je izpostavil izgradnjo retencije padavinskih voda v južnem delu gospodarske cone Zalog, ureditev ceste skozi naselje Loke, ureditev biotopov, rekonstrukcijo ceste skozi naselje Vavta vas proti stadionu, postavitev vinogradniškega doma, ureditev hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, balinišča in postavitev nadstrešnice v športnem parku Breza in ureditev mrliške vežice v Dolenji Straži. Kot je dejal župan, so odkupili vsa zemljišča, ki so potrebna za gradnjo kolesarskih povezav, postavili so postajo za izposojo električnih koles, delno so uspeli urediti Dularjev mlin in nadgradili čistilno napravo. Samo lani so za investicije namenili dobra dva milijona evrov, od tega je bilo 650.000 eurov nepovratnih sredstev. Trenutno so v fazi izvedbe regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža za katero so pridobili nepovratna sredstva v višini 1,76 milijona evrov. Izvajajo tudi rekonstrukcije cest Pod Srobotnikom in Na žago, ki vključuje tudi zgradnjo javne kanalizacije in javne razsvetljave ter v dveh etapah gradijo pločnik v Podgori. Vse bliže so tudi pridobitvi gradbenega dovoljenja za novogradnjo vrtca in začetku gradnje povezovalnega hodnika med šolo in novim vrtcem, za katerega že imajo gradbeno dovoljenje. Čakajo tudi na začetek obnove državne ceste skozi Stražo in Vavto vas.

Župan je v svojem prazničnem nagovoru še dejal: »Veliko truda, sredstev in dela smo vložimo tudi v skrb za kulturno življenje, za zdravstveno in socialno varstvo, za šport, za mlade in malo manj mlade. Podpiramo društva in njihovo delovanje in delujemo na področju šolstva in vzgoje najmlajših, vlagamo v opremo in objekte, imamo tudi dnevni center kjer se tedensko odvijajo aktivnosti za vse generacije, sprejeli smo pravilnik o e – oskrbi starejših, s katerim bomo omogočili dodatno varnost starejših, razširili pa smo tudi nabor meril za prevoze starejših.«

V sklopu prireditve je Staša Zupanc izročila županu Občine Straža Dušanu Krštincu kvačkan grb njihove občine, ki je nastal v izzivu »Slovenija kvačka« za Guinnessovo knjigo rekordov, ko so slovenske kvačkarice ustvarile 212 občinskih grbov.

